Bakan Bolat: E-ticaret hacmi 2025'te yüzde 52,2 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenlenen “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı”nda 2025 yılı e-ticaret verilerini açıkladı. Bolat, Türkiye’de e-ticaret sektörünün son yıllarda hızlı büyüme kaydettiğini belirterek, “E-ticaret hacmi ülkemizde yüzde 52,2 oranında artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Yaklaşık 115,5 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz” dedi.

Bolat, e-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının yüzde 19,5 seviyesine çıktığını ifade ederek, “Toplam ticaretin yaklaşık beşte biri artık e-ticaretten oluşuyor” diye konuştu.

“2019’da 24 milyar dolardı”

Sektörün son 6 yılda büyük sıçrama yaptığını vurgulayan Bolat, “2019 yılında e-ticaret sektörü 24 milyar dolardı. Bugün ise 115,5 milyar dolara yükseldi. Dolar bazında yaklaşık 5 kat büyüyen bir sektörden söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin sektörde önemli kırılma yarattığını belirten Bolat, “E-ticaret esas ivmesini Covid döneminde kazandı. Karantina aylarında başta e-ticaret, lojistik ve bilişim sektörleri büyük sıçrama yaptı” dedi.

“634 bin işletme e-ticaret yapıyor”

Türkiye’de geçen yıl 634 bin işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu açıklayan Bolat, “E-ticaret yapanların yüzde 75’i şahıs işletmesi. Bu da esnafımızın ve küçük işletmelerimizin dijitalleşmeye hızlı uyum sağladığını gösteriyor” diye konuştu.

Bolat, sektör bazında en fazla işletmenin yemek alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, “2025 yılı e-ticaretinin yüzde 20,3’ü yemek sektöründen oluşuyor. İkinci sırada giyim-kuşam, üçüncü sırada ise elektronik sektörü geliyor” dedi.

Perakende e-ticaret hacminde ise giyim sektörünün ilk sırada yer aldığını ifade eden Bolat, “428 milyar lirayla giyim sektörü ilk sırada bulunuyor. Elektronik sektörü 304 milyar lirayla ikinci sırada, havayolu bilet satışları ise 285 milyar lirayla üçüncü sırada” açıklamasını yaptı.

“Kadınlar harcamalarda önde”

E-ticaret harcamalarının demografik dağılımına ilişkin de bilgi veren Bolat, “E-ticaret harcamalarının yüzde 56’sını kadınlar gerçekleştiriyor. En aktif yaş grubu ise 25-34 yaş aralığı” dedi.

Ödeme yöntemlerinde kartlı sistemlerin öne çıktığını söyleyen Bolat, “Ödemelerin yüzde 63’ü kartlı sistemlerle yapılıyor. Güvenlik tarafında ise işlemlerin yüzde 64’ü 3D Secure doğrulamasıyla gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

“Hızlı ticaretin payı 5,5 kat arttı”

Hızlı teslimat sistemlerinin de büyümeye devam ettiğini aktaran Bolat, “Hızlı ticaret sektörü 2025 yılında yüzde 55,6 büyüme gösterdi ve 388 milyar liralık hacme ulaştı. Hızlı ticaretin toplam e-ticaretteki payı son 6 yılda 5,5 kat arttı” diye konuştu.

Kargo teslim sürelerinde iyileşme yaşandığını belirten Bolat, “İki yıl önce ortalama teslimat süresi 46 saatti. Şimdi bu süre 42,2 saate geriledi” dedi.

“E-ihracatta 5,1 milyar dolar gelir sağlandı”

E-ihracat tarafında da büyümenin sürdüğünü kaydeden Bolat, “2025 yılında e-ihracattan 5,1 milyar dolar döviz kazancı sağlandı. 11 bin 500 işletme 10 bin doların üzerinde e-ihracat gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.