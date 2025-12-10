Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapana af yok

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve Bakanlığı’na ilişkin milletvekillerine sunum yaptı. Bolat, IMF'nin son tahminlerine göre 2025 yılında dünya büyümesinin yüzde 3.2 olarak beklendiğini belirterek, "Bu tarihsel ortalama olan yüzde 3.9'un oldukça altında ve 2026 yılı için de benzeri bir tahmin" dedi. Bu şartlar altında Türkiye ekonomisinin güçlü, istikrarlı ve dengeli performans göstermesinin kayda değer olduğunu vurguladı.

Milli gelir ve kişi başına gelirde artış

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki son 22 yılda Türkiye ekonomisinin reel olarak yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdüğünü ifade ederek, milli gelirin 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Kişi başına milli gelirin ise 3 bin 608 dolardan 17 bin 788 dolara çıktığını belirtti. Türkiye’nin AB ve OECD ortalamalarına yaklaşan bir performans gösterdiğini de ekledi.

İstihdam verileri

Bolat, istihdamın da benzer şekilde güçlendiğini belirterek, yaklaşık 19,5 milyon olan toplam istihdamın bugün 32 milyon 780 bine ulaştığını kaydetti.

Mal ihracatı ve sektörel performans

Mal ihracatına ilişkin rakamları paylaşan Bolat, "Mal ihracatımız bu yıl Kasım itibarıyla yüzde 3 artışla 270,6 milyar dolara yükselmiştir" dedi. Bunun 36 milyar dolardan gelinen nokta göz önüne alındığında 7.5 kat artış anlamına geldiğini söyledi. 2026 yılında ihracat hedefinin 280 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu aktardı.

Otomotiv, makine ve tarım ihracatındaki yükseliş

Bolat, otomotiv ihracatının yıl sonunda 41 milyar dolara ulaşacağını, makine ihracatının 28 milyar dolara çıkacağını ifade etti. Gıda ve tarım ihracatının da geçen yılki 32,5 milyar dolar seviyesine yakın gerçekleşeceğini belirtti. Tekstil ve hazır giyim sektörünün ise dünyada 7'nci, AB’de 3’üncü tedarikçi konumunda olduğunu hatırlattı.

Yüksek teknolojili ihracattaki artış

Bakan Bolat, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatın payının yüzde 43'ü aştığını açıkladı. 2002’de yüzde 30 olan oranın bugün 116,5 milyar dolara karşılık geldiğini belirtti. Savunma sanayisinde ise ihracatın 240 milyon dolardan 8,5–9 milyar dolar bandına yükseldiğini söyledi.

Eximbank ve finansman destekleri

Eximbank'a ilişkin bilgiler veren Bolat, kurumun sermayesinin son iki buçuk yılda 13,8 milyar liradan 88,4 milyar liraya çıkarıldığını belirtti. Eximbank'ın bu yıl 52 milyar doları aşan destek sunduğunu, yeni alıcı kredisi modellerinin devreye alındığını ifade etti.

Serbest bölgelerde teknoloji odaklı üretim

Bolat, 19 serbest bölgede geçen yıl 12 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, bunun yüzde 75’inin teknolojik ürünlerden oluştuğunu dile getirdi. Bu yıl 11 aylık ihracatın ise 11,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İthalat rakamları ve dış ticaret dengesi

Bakan Bolat, yıllıklandırılmış mal ithalatının Kasım itibarıyla 361,9 milyar dolar olduğunu belirtti. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 74,8 olduğunu, dış ticaret açığının ise 91 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

İthalatta korunma önlemleri

Bolat, haksız ithalat uygulamalarına karşı Türkiye’nin dünya genelinde en çok önlem alan ülkeler arasında bulunduğunu söyledi. 142 ürün grubunda antidamping, 118 ürün grubunda ise sübvansiyon önlemlerinin yürürlükte olduğunu belirtti.

Gümrük Birliği ve uluslararası ticaret ilişkileri

Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda AB Komisyonu’nun tavsiye raporu yazdığını aktaran Bolat, ancak AB Konseyi’nin henüz müzakerelere başlama kararı almadığını belirtti. ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefinin sürdüğünü, Rusya ve Ukrayna’yla da çeşitli ticari mekanizmaların aktif olduğunu söyledi.

Türkiye–Suriye ticari işbirliği

Suriye ile yürütülen çalışmalara değinen Bolat, JETCO’nun kurulduğunu, 11 gümrük kapısından 8’inin faal şekilde çalıştığını ifade etti. Suriye ile ticaretin yüzde 50 artarak 3,2 milyar dolara ulaştığını da ekledi.

İç ticarette düzenlemeler ve denetimler

İç ticarette yürürlüğe konan 17 mevzuat düzenlemesini anlatan Bolat, otomotiv ve emlak sektörlerinde güvenli ödeme sistemleri ile elektronik ilan doğrulama sistemlerinin hayata geçirildiğini söyledi. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede kararlılık vurgulayan Bolat, bu yıl 522 bin işletme ve 35 milyondan fazla ürünün denetlendiğini açıkladı.