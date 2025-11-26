Bakan Bolat: Helal ekonomi 2028’de 3,4 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, SMIIC işbirliği ve Ticaret Bakanlığı ile Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Zirveye 110 ülkeden katılımcı ve 30 bin ziyaretçi kayıt yaptırdı.

Zirvenin açılışında konuşan Bolat, helal ticaretin yalnızca dini bir hassasiyet olmadığını; sağlık, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik kriterlerini içeren küresel bir ekonomik model haline geldiğini dile getirdi. Helal ekonomisinin gıda, turizm, moda, finans, medya, kozmetik ve sağlık gibi geniş bir alanı kapsadığını hatırlattı.

Türkiye–İslam ülkeleri ticaretinde 22 yılda iki kattan fazla artış

Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ticaretinin güçlenmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları söyledi:

“Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ticaretinin toplam ticaret içindeki payı bugün yüzde 26’ya çıktı. Bu oran 22 yıl önce yalnızca yüzde 11’di.”

Bolat, İİT, İSEDAK, D-8 ve İslam Kalkınma Bankası gibi platformlarda ekonomik işbirliklerini derinleştirmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Helal akreditasyonda Türkiye’nin küresel rolü güçleniyor

Türkiye’nin helal belgelendirme ve akreditasyonda uluslararası ölçekte güçlü bir konuma geldiğini ifade eden Bolat, 2017’de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) 35 ülkeden 219 başvuru aldığını, 120 kuruluşa helal akreditasyon yetkisi verdiğini söyledi.

HAK’ın bugüne kadar 2 binden fazla ürün ve hizmeti belgelendirdiğini aktaran Bolat, IFHAB çatısı altında helal standartlarının küresel ölçekte uyumlaştırıldığına dikkat çekti.

Helal harcamalarda hızlı artış

Bolat, Müslüman tüketicilerin harcama gücüne ilişkin şu verileri paylaştı:

* 2024 itibarıyla helal ürün ve hizmet harcamaları: 2,3 trilyon dolar

* 2024 sonunda tahmin: 2,5 trilyon dolar

* 2028 tahmini: 3,4 trilyon dolar

* Helal gıda harcamaları 2028 tahmini: yaklaşık 2 trilyon dolar