Bakan Bolat: İhracat 23 yılda 50 milyar dolardan 396 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracatının 2002’de 50 milyar dolar seviyesinden 396 milyar dolara yükseldiğini belirterek, aynı dönemde istihdamın 19,5 milyondan 32 milyona çıktığını söyledi.

Bolat, Tokat'ta Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuzeyi ve güneyinde savaşların devam ettiğini söyledi.

Son 5-6 senedir içinde bulundukları coğrafyada her tarafın ateş çemberi olduğuna işaret eden Bolat, "Ama biz bu ateş çemberinin ortasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur bölgesiyiz, istikrar adasıyız. 23 yıldan bu yana sürekli büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Öyle ki milli gelir 238 milyar dolardan 23 senede 1,6 trilyon dolara yükseldi" diye konuştu.

Yıllık büyüme oranının yüzde 5,35 olduğuna dikkati çeken Bolat, "Geçen yıl yüzde 3,6 reel büyümeyi sağladık. Kovid-19 patladıktan bu yana beş buçuk yıldır ekonomimiz üçer aylık periyotlarda büyümeye devam ediyor, istihdam artışı devam ediyor, 32 milyon istihdam var. Göreve geldiğimiz 2002 sonunda Türkiye'de 19,5 milyon istihdam vardı. İhracatta da 36 milyar doları mal, 14 milyar doları hizmetler olmak üzere 50 milyar dolarlık ihracattan toplamda 396 milyar dolara yükseldik. Mal ihracatı da 273,5 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Sanayiciliği gıda ve tekstil sanayileriyle öğrendiklerini dile getiren Bolat, "Türkiye'de tekstil sektörünün 130-140 yıllık mazisi var. Bu sektörle dünya pazarlarına açıldık, dünyadaki pazarları tanıdık ve dünyaya Türk tekstili, Türk kumaşı, Türk hazır giyimi, Türk halısı, Türk nevresimi gibi marka ürünlerimizi pazarlamayı başardık. Geçen yıl 31 milyar dolara yakın hazır giyim, halı, ev tekstil toplam ihracatımız gerçekleşti. Bu, bizim 273,5 milyar dolarlık mal ihracatımızın yüzde 11'ini oluşturuyor" diye konuştu.

Dünyada savaşlar devam ederken fabrika açılışları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, "İki tekstil fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yapan iki değerli aileye ülkem, hükümetimiz ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum. Ellerini taşın altına koyuyorlar ve varlıkları varsa varlıklarıyla, dış finansman kullanıyorsa onunla bu yatırımları gerçekleştiriyorlar. 300 Erbaalı kardeşimize, aileleriyle beraber 1500 kişiye iş ve aş sağlamış oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi"

Türkiye'de 2002 yılında 170 OSB olduğunu, 12 bin işletmede 700 bin çalışanın bulunduğunu aktaran Bolat, "23 yıl sonra Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi. Ayrıca 40'a yakın da organize tarım bölgesi var. 370 OSB'deki işletme sayısı beş katı artışla 60 bine, çalışan sayısı 700 binden 2 milyon 300 bine yükseldi. Anadolu'nun kalkınması, Trakya'nın kalkınması, Türkiye'nin gücü bu. Ekonomi güçlü olur, güçlü bir ordu olursa, güçlü bir savunma sanayi olduğunda size yan bakamazlar, biraz çekinirler. Türkiye siyasette istikrarı, başarılı yönetimi yakaladı" dedi.