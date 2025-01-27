Bakan Bolat: 'Kapıköy Gümrük Kapımızı ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran'ın Yeni Yol Ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'la Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından Bakan Bolat ve Sadık, iki ülke arasındaki ticari iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutabakat zaptı imzalanmıştı

Bakan Bolat, altı hafta önce İran'ın başkenti Tahran'da heyetler arası Karma Ekonomi Komisyonu'nun 29'uncu dönem toplantısının tamamlandığını ve mutabakat zaptının imzalandığını hatırlarak şu açıklamaları yaptı:

“Bu anlaşmada ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde iş birliğinin arttırılmasını, ticaretin arttırılmasını kapsıyordu. Biliyorsunuz her iki ülkenin değerli Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda bir hedef ortaya koymuşlardı.

Karma Ekonomi Komisyonu eş başkanları olan biz bakanlar ve kurmaylarımız da özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirme konusunda azami gayret ve çalışma gösteriyoruz."

Bakan Bolat, Türkiye'de yılda 2,5 milyon civarında İranlı turistleri ağırlandığına dikkat çekti.

"Yatırımlar arttıkça ticaret daha da artıyor"

Bakan Bolat, iki ülke arasında ticaretin daha da artmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu anlamda tabii Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu. Daha fazla artmasını diliyoruz.

Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunmaktadır. Bu yatırımlar da İran'da üretim istihdam anlamında faydalı olmaktadır. Türkiye açısından da yatırımlar arttıkça ticaretin daha da arttığını, hızlandığını karşılıklı olarak görmekteyiz.”

Gümrük kapısının ticaret geçişine açılması

Bakan Ömer Bolat, Van'daki Kapıköy gümrük kapısının modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ulaştırma alanında yine iki ülke bakanlıkları arasında ortak komiteler düzenli olarak toplanmakta ve karşılıklı meselelerini ele almaktadırlar. Biz Türkiye olarak Van'daki Kapıköy, gümrük kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafında yapılacak bazı düzenlemelerle inşallah yakın zamanda o da başarılacaktır.

Benzeri bir şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin de inşaatını biz tamamladık. İran tarafından da bu konuda açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz. KEK Eş Başkanı olan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık hanımefendi ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şimdi Ticaret Bakanlığımızda, biraz sonra da Ulaştırma Bakanlığımızda konuları karşılıklı olarak ele alıyoruz."

"Engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık"

Ferzane Sadık ise daha önce alınan mutabakatların üzerinden bir daha geçip kararlılığa vurgu yaptıklarını belirtti:

“Toplantının düzenlenmesinden kısa süre sonra mevkidaşımla bir araya gelmemin özelliği, mutabık kaldığımız konuları ciddiyetle takip ettiğimizi gösteriyor. Bugün Türkiye Ticaret Bakanı ve değerli ekibi ile benim ve arkadaşlarımın bir araya geldiği toplantıda hem daha önce alınan mutabakatların üzerinden bir daha geçip kararlılığımıza vurgu yaptık hem de daha önce öngörülmüş 30 milyon dolarlık ticaret hacminin zeminine bir kez daha geçtik. Bugün görüşmelerimizde, bahsi geçen vizyonların önündeki engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık."