Bakan Bolat: Kişi başına düşen milli gelirde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık

"İnegöl Mobilya Fuarı" 54'üncü kez kapılarını açtı. Açılışa Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Bolat, burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin 2025 yılında büyümesini sürdürerek önemli göstergelerde rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Kişi başına düşen milli gelirin 2024’te 15 bin 325 dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, 2025’te bu rakamın 18 bin 40 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

"Ülkemiz zorlu şartlarda dirayetini ortaya koymuştur"

Bolat, GSMH bilançosuna değinerek, "Yine de hamdolsun ülkemiz, sahip olduğu güçlü liderlik ve iş dünyasının azmi ve çalışkanlığıyla böylesine zorlu şartlarda dirayetini ortaya koymuştur. 2025 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları ile birlikte Türkiye ekonomisinin, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle tüm olumsuz küresel konjonktürde pozitif ayrışmayı başardığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Pandeminin ardından (2022 2. Çeyrek) Türkiye ekonomisi, kesintisiz büyüme performansını son 22 çeyrektir sürdürmeye devam etmiştir. 4. çeyrekle beraber ekonomimiz 2025 yılı genelinde yüzde 3,6 oranında büyümüştür. 2024 yılında 1 trilyon 358 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında 1 trilyon 596 milyar dolara yükselerek tüm zamanların milli gelir rekorunu yenilemiştir. 2024 yılında 15 bin 325 bin dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2025 yılında ivmelenmesini sürdürerek 18 bin 40 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.