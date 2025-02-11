Bakan Bolat: Malezya'da daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz

Bakan Bolat X'ten yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ziyaret ettiğimiz dost ve kardeş Malezya'da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Malezya Buluşması çerçevesinde ülkede faal olan yatırımcılarımız ve iş insanlarımız ile bir araya geldik." dedi.

Bolat, açıklamasında şunları söyledi:

"Görüşmemizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine erişmek için atabileceğimiz adımları, iş insanlarımızın talep ve önerilerini ele aldık.

Türkiye olarak, ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması ve ticarete konu olan ürünlerin çeşitlendirilmesi için Malezya'ya yönelik artan ilgiyi teşvik etmeye devam ederek Asya pazarına açılan bir kapı olan Malezya'da daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz."