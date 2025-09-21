Bakan Bolat: Marketler pazar günü kapalı olabilir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Bolat, “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (TOBB ve TESK) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Şu an Bakanlığımıza bu yönde müşterek bir teklif ulaşmadı. Ancak il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir” dedi.

Fahiş fiyat ve stokçulukta 950 milyon TL ceza

Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin 81 ilde aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürünün denetlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından işletmelere 950 milyon TL ceza kesildiğini bildirdi.

Yanıltıcı reklamlara 173 milyon TL ceza

Reklam Kurulu’nun 2025’in ilk sekiz ayında incelediği 18 bini aşkın dosyadan bin 35’inin mevzuata aykırı bulunduğunu söyleyen Bolat, bu dosyalar kapsamında 173,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

İndirim kampanyaları yakın takipte

İndirimli satış reklamlarının özellikle kasım dönemi gibi kampanya aylarında resen denetlendiğini ifade eden Bolat, “Gerçek indirimin yapılıp yapılmadığını, önceki fiyatın doğru gösterilip gösterilmediğini, indirim tarihlerini tek tek inceliyoruz. Sahte indirim algısına izin verilmiyor” dedi.

Etiket ve abonelik denetimleri

2025 içinde yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik denetimlerde yaklaşık 650 milyon TL ceza kesildiğini aktaran Bolat, abonelik hizmetlerinde de 21 firmaya 33,8 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı. Bolat, sosyal medya ve şikâyet platformlarının da düzenli olarak takip edildiğini söyledi.