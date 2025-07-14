Bakan Bolat: “Mersin Ekonomi Zirvesi örnek bir model olacak”
Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla, Mersin’in önde gelen ekonomi temsilcileri, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı makamında ziyaret etti. Bolat, Mersin’in sergilediği birlik ve beraberlik tablosunun Ankara’da büyük takdir topladığını söyledi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT/MERSİN
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm kentin sahiplendiği Mersin Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye’ye örnek bir model olacağını söyledi. Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve sağlanan destekler dolayısıyla, Mersin’in önde gelen ekonomi temsilcileri, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir ve Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Mustafa Cihat Lokmanoğlu katıldı. Heyet, Mersin Ekonomi Zirvesi’ne verdikleri katkı ve destek nedeniyle Bakan Bolat’a teşekkürlerini iletti.
Mersin’in sergilediği birlik ve beraberlik tablosunun Ankara’da büyük takdir topladığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu güçlü duruşun Mersin ekonomisinin geleceği adına önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Mersin’de ekonomi başlığında yapılacak çalışmalara her aşamada destek vermeye devam edeceklerini, Mersin’in gerek ekonomi gerekse geleceği konusunda tek vücut olmasından etkilendiklerini ve artık Mersin’in Ankara’dan bakınca daha güçlü göründüğünü belirtti. Mersin Ekonomi Zirvesi’nin sadece bir seferlik bir toplantı olmadığını, öncesinde yapılan sektörel arama konferanslarıyla ve değerlendirme toplantılarıyla, sektör raporları oluşturulduğunu, zirveye birçok ön hazırlık çalışması yapıldığını ve ortaya çıkan sorunlarla ilgili sektör çalışma grupları ve izleme komitesi oluşturularak sürecin tüm konularının sonuçlandırılması adına yenilikçi bir çalışma yapıldığını ifade etti. Bolat, tüm kentin sahiplendiği bu zirvenin, Türkiye’ye örnek olacağını ve bunu bir Mersin Modeli olarak tüm bakanlıklara önereceklerini söyledi.
MEP Başkanı Servet Özkaya da Mersin’in ekonomik potansiyelinin etkin biçimde değerlendirilmesi amacıyla Bakan Bolat’ın ticaret, tarım, turizm, taşıma-lojistik ve teknoloji-sanayi olmak üzere beş stratejik başlıkta proje odaklı bir ‘Aksiyon Komitesi’ kurulmasını tavsiye ettiğini belirtti. Özkaya, “Aksiyon komitesi, Mersin Valimiz Atilla Toros başkanlığında Ankara’da ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde belirli aralıklarla temaslarda bulunarak, kentimiz için kritik öneme sahip projelerin takip ve koordinasyonunu sağlaması öngörülüyor. Mersin Ekonomi Zirvesi süreci öncesinde gerçekleştirdiğimiz arama konferansları toplantılarına katkı sunan Ticaret Bakan Yardımcımız Volkan Ağar, ile sonrasında kurulacak olan Aksiyon Komitesi’nin koordinasyonunda aktif rol alacak” dedi.
“İhracat Akademi Projesi Mersin’de olmalı”
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise İhracat Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve üst düzey bürokratların eğitimci olarak yer alacağı ‘İhracat Akademi’ Projesi’nin eylül ayında Mersin’de organize edilmesini talep ederek, “Yurt dışı pazarlarına erişmede ve daha etkin bir rekabet için Ur-Ge projelerine de destek bekliyoruz. Bu konuda yurt dışı iş heyeti organizasyonlarının daha fazla desteklenmelidir” diye konuştu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de görüşmelerin odak noktasının, Mersin Ekonomi Zirvesi’nin sonuçlarının takibi, Mersin iş dünyasının taleplerinin aktarılması ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin paylaşılması olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Mersin Ekonomi Zirvesi'nin ülke genelinde örnek teşkil edebileceğinin vurgulanması ve zirve sürecinde ilimizin tüm dinamiklerinin önemli bir koordinasyon içerisinde çalışmasının bakanlık nezdinde oluşturduğu güçlü algı, kentimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Diğer yandan, ilimizde öne çıkan bakliyat, yaş meyve ve sebze gibi sektörler özelinde yaşanan güncel sorunlar dile getirilmiştir. Ayrıca, yaş meyve ve sebze sektörünün ihtiyaçlarının daha doğru analiz edilmesine katkı sağlanması amacıyla yeni Hal Yasası taslağı öncesi Mersin’de çalıştay düzenlenmesi önerilmiştir” açıklamasında bulundu.