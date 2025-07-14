Bakan Bolat: “Mersin Ekonomi Zirvesi örnek bir model olacak”

Fahriye KUTLAY ŞENYURT/MERSİN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm kentin sahiplendiği Mersin Ekonomi Zirve­si’nin, Türkiye’ye örnek bir mo­del olacağını söyledi. Mersin Eko­nomi Zirvesi kapsamında gerçek­leştirilen çalışmalar ve sağlanan destekler dolayısıyla, Mersin’in önde gelen ekonomi temsilcileri, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bo­lat’ı makamında ziyaret etti. Ziya­rete, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir ve Mersin Deniz Tica­ret Odası Başkanı Mustafa Cihat Lokmanoğlu katıldı. Heyet, Mer­sin Ekonomi Zirvesi’ne verdikleri katkı ve destek nedeniyle Bakan Bolat’a teşekkürlerini iletti.

Mersin’in sergilediği birlik ve beraberlik tablosunun Ankara’da büyük takdir topladığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu güçlü duruşun Mersin ekonomi­sinin geleceği adına önemli fırsat­lar barındırdığını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Mersin’de eko­nomi başlığında yapılacak çalış­malara her aşamada destek ver­meye devam edeceklerini, Mer­sin’in gerek ekonomi gerekse geleceği konusunda tek vücut ol­masından etkilendiklerini ve ar­tık Mersin’in Ankara’dan bakınca daha güçlü göründüğünü belirtti. Mersin Ekonomi Zirvesi’nin sa­dece bir seferlik bir toplantı olma­dığını, öncesinde yapılan sektörel arama konferanslarıyla ve değer­lendirme toplantılarıyla, sektör raporları oluşturulduğunu, zir­veye birçok ön hazırlık çalışması yapıldığını ve ortaya çıkan sorun­larla ilgili sektör çalışma grupla­rı ve izleme komitesi oluşturula­rak sürecin tüm konularının so­nuçlandırılması adına yenilikçi bir çalışma yapıldığını ifade etti. Bolat, tüm kentin sahiplendiği bu zirvenin, Türkiye’ye örnek olaca­ğını ve bunu bir Mersin Modeli olarak tüm bakanlıklara önere­ceklerini söyledi.

MEP Başkanı Servet Özkaya da Mersin’in ekonomik potansiye­linin etkin biçimde değerlendi­rilmesi amacıyla Bakan Bolat’ın ticaret, tarım, turizm, taşıma-lo­jistik ve teknoloji-sanayi olmak üzere beş stratejik başlıkta proje odaklı bir ‘Aksiyon Komitesi’ ku­rulmasını tavsiye ettiğini belirtti. Özkaya, “Aksiyon komitesi, Mer­sin Valimiz Atilla Toros başkanlı­ğında Ankara’da ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde belirli aralıklarla temaslarda bu­lunarak, kentimiz için kritik öne­me sahip projelerin takip ve ko­ordinasyonunu sağlaması öngö­rülüyor. Mersin Ekonomi Zirvesi süreci öncesinde gerçekleştirdi­ğimiz arama konferansları top­lantılarına katkı sunan Ticaret Bakan Yardımcımız Volkan Ağar, ile sonrasında kurulacak olan Ak­siyon Komitesi’nin koordinasyo­nunda aktif rol alacak” dedi.

“İhracat Akademi Projesi Mersin’de olmalı”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise İhracat Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve üst düzey bürokratların eğitimci olarak yer alacağı ‘İhracat Akademi’ Projesi’nin eylül ayında Mersin’de organize edilmesini talep ederek, “Yurt dışı pazarlarına erişmede ve daha etkin bir rekabet için Ur-Ge projelerine de destek bekliyoruz. Bu konuda yurt dışı iş heyeti organizasyonlarının daha fazla desteklenmelidir” diye konuştu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de görüşmelerin odak noktasının, Mersin Ekonomi Zirvesi’nin sonuçlarının takibi, Mersin iş dünyasının taleplerinin aktarılması ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin paylaşılması olduğunu dile getirdi. Özdemir, “Mersin Ekonomi Zirvesi'nin ülke genelinde örnek teşkil edebileceğinin vurgulanması ve zirve sürecinde ilimizin tüm dinamiklerinin önemli bir koordinasyon içerisinde çalışmasının bakanlık nezdinde oluşturduğu güçlü algı, kentimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Diğer yandan, ilimizde öne çıkan bakliyat, yaş meyve ve sebze gibi sektörler özelinde yaşanan güncel sorunlar dile getirilmiştir. Ayrıca, yaş meyve ve sebze sektörünün ihtiyaçlarının daha doğru analiz edilmesine katkı sağlanması amacıyla yeni Hal Yasası taslağı öncesi Mersin’de çalıştay düzenlenmesi önerilmiştir” açıklamasında bulundu.