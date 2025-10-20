Bakan Bolat: Milli gelir 22 yılda 6 kat artarak 1,5 trilyon dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Portekiz’e giden Türk müteahhitlik heyetinin son derece başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Bolat, Portekiz’in önümüzdeki 10 yılda 75 milyar dolarlık altyapı, konut ve telekom yatırımı planladığını hatırlatarak, “Türk müteahhitleri bu alanlarda yüksek kaliteli ve rekabetçi projeleriyle önemli rol üstlenebilir” dedi.

"İki ülke ticareti 4,5 milyar dolara çıkabilir"

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını, bu yıl sonunda ise 3,5 milyar doları aşmasının beklendiğini belirten Bolat, “2026’da hedefimiz 4 ila 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak” diye konuştu.

Bolat, Türk Hava Yolları’nın Lizbon ve Porto’ya günde beş sefer düzenlediğini hatırlatarak, bunun iki ülke arasındaki turizm, ticaret ve yatırım bağlantılarını güçlendirdiğini ifade etti.

"Türk müteahhitleri 137 ülkede 547 milyar dolarlık proje tamamladı"

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 665 proje üstlendiğini ve 547 milyar dolarlık inşaat hacmine ulaştığını belirten Bolat, Portekiz’in havalimanı, hızlı tren, köprü ve konut projelerinde Türk firmaları için büyük fırsatlar olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat ayrıca, gemi inşası, savunma sanayi, liman işletmeciliği, bilişim, yenilenebilir enerji ve sağlık turizmi gibi alanlarda da iki ülke arasında iş birliği potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

"Milli gelir dolar bazında 6 kat arttı"

Türkiye’nin son 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 reel büyüme kaydettiğini dile getiren Bolat, “Milli gelirimiz dolar bazında 6 kat artarak 1,5 trilyon dolara ulaştı. İhracatımız da 2002’deki 50 milyar dolardan 390 milyar dolara çıktı” dedi.