Bakan Bolat: Nisan ayında ihracat yüzde 22,3 yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat, rakamların "en yüksek nisan ayı ihracatı" hem de "tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat değeri" olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Yıllıklandırılmış ihracatta rekor

Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat 275,8 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece Türkiye’nin mal ihracatında tarihi zirve yenilenmiş oldu.

Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

"2026 yılı Nisan ayında net 4,6 milyar dolar artış kaydedilmiştir. Bu artışta her ne kadar parite ve takvim etkisini görüyorsak da bu etkilerden de arındırıldığında, bölgemizin içinden geçtiği savaş ortamına rağmen ihracatta artış ivmesi dikkat çekmektedir.

Bahsi geçen dönemde BAE'ye ihracatı yüzde 122,7 artışla 912 milyon dolar; Irak'a ihracatımız yüzde 25,7 artışla 829 milyon dolar; Suudi Arabistan'a ihracatı yüzde 31,1 artışla 292 milyon dolar; İran'a ihracatımız yüzde 66,9 artışla 220 milyon dolar; Katar'a ihracatımız yüzde 269,1 artışla 33 milyon dolar; Bahreyn'e ihracatımız yüzde 1251,2 artışla 28 milyon dolar; Kuveyt'e ihracatımız yüzde 202,4 artışla 32 milyon dolar; Umman'a ihracatımız yüzde 36,6 gerileme ile 19 milyon dolar oldu."