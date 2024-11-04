Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile kısa vadede 10 milyar dolar ticari hedefimiz var

Dış Eonomik İlişkiler Kurulu - DEİK organizasyonunda düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, DEİK Başkan Nail Olpak, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi ve 500’den fazla Türk ve Suudi Arabistan iş insanının katılımlarıyla 3 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İş Forumunda, turizm, mobilya, hizmet, tekstil, yatak, otel aksesuarları, kentsel gelişim danışmanlığı, dağıtım ve ajans hizmetleri sektörlerinde 10 iş anlaşması imzalandı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi düzenlediği etkinlikler ve yürüttüğü faaliyetler ile iki ülke iş çevrelerine destek vermekte ve iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için çok değerli katkılar sağlamaktadır” dedi. Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki tarihsel ve kültürel derinliği, ticari ve ekonomik alanlara da yansıtmak için bir arada olduğunu belirten Bolat, “İkili ticaretimizde son yıllarda güzel bir ivme yakaladık; ticaret hacmimiz 2023 yılında 6,8 milyar dolar; 2024 yılı ilk 9 ayında ise 5,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hedefimiz, kısa vadede 10 milyar dolar, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye, bölgesinde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar’da olan kadim kültürel ve ekonomik bağlantıları sayesinde geniş coğrafyalarda etkinlik sağlamaktadır. Türk yatırımcılar Suudi Arabistan’ın gelişen yatırım ortamını yakından takip ediyor, yatırım mevzuatında son dönemde yapılan değişikliklerle daha da cazip hale gelen Körfezin bu lokomotif ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirmek istiyor” dedi. Turizm, sağlık, bilişim, film ve eğitim gibi birçok sektörde de ortak yatırım fırsatları olduğunu belirten Bolat, “Ayrıca, Türkiye, hâlihazırda 150’den fazla ülkeye dizi-film ihraç etmekte ve 800 milyon izleyiciye ulaşmaktadır. Dünyada dizi-film ihracatı yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz. Bu alanda, özellikle bu dizilerin üretimi ve pazarlanmasında iş birliği yapabiliriz. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizden bahsederken müteahhitlik alanındaki derin iş birliğimize de değinmek gerekir; Türk müteahhitler Suudi Arabistan’da bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 410 proje üstlenilmiştir. Suudi 2030 Vizyonu çerçevesinde, önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık süre zarfında Suudi Arabistan’da çok geniş alana yayılacak şekilde; alt yapı ve üst yapı yatırımları, yeni mega şehirler, turizm bölgeleri, eğlence merkezleri, ulaşım ağı yatırımları, toplu konut inşası gibi çok büyük projelerin hayata geçirilip sonuçlandırılması planlanmaktadır” dedi.

Al-Kassabi: “Türkiye'nin hizmetsektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var”

Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi, Türk ürünü ve Türk kalitesinin Suudi Arabistan vatandaşı ve iş insanlarında farklı bir yere sahip olduğunu aktararak, "Özellikle Türkiye'nin hizmetl sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var" dedi. “İkinci vatan" olarak gördükleri Türkiye'de olduklarını belirten Al-Kassabi, Türkiye'nin her Arap için farklı bir önemi olduğunu aktarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Türkiye'nin hizmet sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var. Deneyimlerimizi ve fırsatları paylaşmamız gerekiyor. Bu buluşmalarda ve toplantılarda karşımıza çıkan zorlukları nasıl aşacağımızı ele almalıyız. Suudi Arabistan şu anda büyük bir dönüşüm geçirmektedir ve ülkemizde birçok fırsat var. Madencilik altyapı, sağlık, eğitim, turizm, teknoloji ve iletişim gibi çok sayıda sektörde potansiyele sahibiz. Sizleri de bu dönüşüm yolculuğumuzda bize ortak olmanız için davet ediyoruz”

Olpak: “Suudi Arabistanlı dostlarımızla her alanda iş birliğine hazırız”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu yıl Eylül ayı itibarıyla ise yıllık hacmimiz 6,4 milyar dolara eriştiğini aktaran Olpak, “Bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkabileceği potansiyeli olduğunu da görüyorum" dedi. Karşılıklı yatırımları artırmanın ve üçüncü ülkelerde ortaklaşa iş yapma modellerinin geliştirilmesinin gerektiğini aktaran Olpak, "Sahip olduğumuz güçlü ekonomik potansiyellerimiz, stratejik konum ve ileriye dönük vizyonlarımız, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için fırsatlar sunuyor” dedi. Suudi Arabistan'ın 2016 yılında duyurduğu 2030 Vizyonunun yarısının geçildiğini belirten Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çerçevede, kalan yılları daha etkin değerlendirmemiz için, iş birliği imkanlarımızı daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Geçmiş toplantılarda, hangi sektörlerde iş birliği imkanlarımızı geliştirebileceğimizi istişare etmiştik. Bugünkü toplantıdan sonra, daha fazla somut projelere ve yeni iş birliği modellerine geçmemiz gerekiyor." Bugün imzalanan 10 anlaşmanın iki ülke arasındaki yeni iş birliklerine geçiş sürecine önemli bir ivme katacağını belirten Olpak, “Türkiye; inşaat, enerji, turizm, teknoloji ve sağlık gibi çeşitli alanlarda güçlü bir altyapıya sahip. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği reformlar ve projeler, Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve bu süreçte Suudi Arabistanlı dostlarımızla her alanda iş birliğine hazırız. Suudi Arabistan'da kurulan özel bölgeler mevzuatının mevcuttan daha farklı olması ve düşük vergilemeden tutun, gümrük vergilerinden muaf makine ve hammadde ithalatı, şirket kurulumunda ve yatırımlarda sağlanan kolaylıklar, yabancı istihdamında esneklik gibi avantajlar sağlanması planlanıyor ki bu da ciddi bir yatırım avantajı sağlıyor. Suudi Arabistanlı firmaların da ülkemize yatırım için gelmelerini, bundan sonra da bu ilgilerinin artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Alharbi: Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor

Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi ise, “Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çeşitli düzeylerde niteliksel bir değişime tanık oldu. Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu da İş Konseyleri aracılığıyla ekonomik ilişkileri desteklemeyi amaçlamaktadır. 2003 yılında kurulan Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi, ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor. İş Konseyi, karşılıklı ziyaretleri yoğunlaştırarak, periyodik olarak ortak etkinlikler düzenleyerek, ekonomik iş birliğinin temposunun artırılmasında ve uygun yatırım koşullarının yaratılmasında önemli bir rol oynuyor. İş Konseyi, iki ülkeye yatırım yapan şirket sayısının önemli ölçüde artmasına katkı sağladı ve Türkiye'de yatırım yapan Suudi şirketlerin sayısı 1.400'ü aştı” dedi.

Süngü: İş Forumunda, 700’ü aşkın ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ise, “Türkiye-Suudi Arabistan arasında bir kez daha çok bereketli bir günü yaşıyoruz. Güne karşı kanat başkanımız ile çok verimli bir ikili görüşme yaparak başladık. İş Forumu'muzda bugün 500'e yakın Türk ve Suudi iş insanı bir araya geldi. İki güzide ülkenin iş insanları arasında, inşaat-müteahhitlik, dijital teknolojiler, gıda, sağlık, madencilik, turizm, otelcilik, bankacılık ve finans, danışmanlık ve eğitim sektörlerinde 700’ü aşkın ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi” dedi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu‘nun ardından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Yuvarlak Masa Toplantısı, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Bakanı Dr. Majid bin Abdullah Al-Kassabi, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, DEİK Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 3 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumunun ve Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Yuvarlak Masa Toplantısının sponsorları ise, Mapa Group ve Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Tic. A.Ş. oldu.