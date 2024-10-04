Bakan Bolat, tekstil sektörünün temsilcileri ile buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği ile bir araya geldi.

Bakan Bolat burada tekstil ihracatı, sektörün finansmana erişimi ve sektör temsilcilerinin yurtdışı pazarlara erişimi konusunda konuştu.

Bolat, küresel pazarlardaki daralmaya rağmen geçtiğimiz yıl tekstil ihracatının 33 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Tekstil sektörü onlarca alt sektörde oluşturduğu istihdamla ve katma değerli üretimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tekstil sektörünü her zaman başımızın tacı olarak tutmaya devam edeceğiz’’ dedi.

"Sektörün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız’’

Sektörde yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için tedbirler Bakan Bolat, ‘‘Sektöre ciddi destekler sağladık, sektördeki ihracat azalışının önüne geçtik. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün daha iyiye gitmesi için tedbirler alacağız. Finansmana erişim noktasında destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı fuarlara katılım ve Türkiye’deki fuarlarda tanıtım noktasında, e-ihracat ve markalaşma konularında desteğimiz sürüyor’’ diye konuştu.

‘‘Tekstil ve konfeksiyonda yüksek basamaklara tırmanacağız’’

Artan ithalat noktasında da uluslararası kurallar dahilinde tedbirler alınacağını ifade eden Bakan Bolat, ‘‘Türkiye pazarını kural dışı ithalat yöntemleriyle ele geçirmeye çalışan ülkelere karşı en ufak müsamahamız yoktur. Tekstilcilerimizin ihracatta yanındayız. İthalatta yaşanan sıkıntılara karşı da uluslararası kuralları uygulayacağız. Türkiye, tekstil ve konfeksiyonda çok daha yüksek basamaklara tırmanacaktır. Türkiye sektörde oyun kurucu konumda. Bundan sonraki hedefimiz başarılarımızı yukarıya taşımaktır’’ ifadelerini kullandı.