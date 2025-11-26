Bakan Bolat: Ticaret anlaşması ECOTA’nın güncelleme süreci başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 5. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Bolat, toplantıda ortaya çıkan tabloya ilişkin, "Bugün İstanbul’da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere umut verdi" açıklamasında bulundu.

Bolat, İstanbul Deklarasyonu’nun kabulüyle EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) için güncelleme müzakerelerinin resmen başlatıldığını belirtti.

Bolat, "Toplantımızın en önemli sonuçlarından biri, İstanbul Deklarasyonu’nun oy birliğiyle kabul edilmesidir. Bu deklarasyonla birlikte EİT Ticaret Anlaşması’nın, ECOTA’nın güncellenmesi müzakerelerini resmen başlatmış olduk. Süreci yürütmesi için üye ülkelerin tamamının katılacağı bir Teknik Müzakere Komitesi kurduk" dedi.

Anlaşmanın kapsamının genişletileceğini de ifade eden Bolat, "Anlaşmaya hizmet ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinler eklenerek anlaşmanın yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için ilk adımı atmış olduk" diye konuştu.

"Anlaşma bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacak"

Bolat, anlaşmanın uygulanmasının EİT 2035 hedeflerine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Anlaşmanın uygulanmasıyla EİT 2035 Vizyonu doğrultusunda EİT bölge içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inancım tamdır" dedi.

Toplantıda gündeme gelen ikinci önemli başlığın EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi olduğunu söyleyen Bolat, "Bugün aynı zamanda EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi’ni de onayladık. Bu strateji sayesinde ülkelerimiz arasındaki gümrük süreçlerinde dijitalleşme hızlanacak, işlem süreleri kısalacak, veri paylaşım mekanizmaları geliştirilecek ve bölge içi lojistik daha rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır. Bu kapsamda, elektronik veri değişim sistemlerinin uyumlaştırılması, e-ticaretin önünü açacak düzenlemeler ve gümrük idareleri arasında daha etkin bir koordinasyon sağlanması, bölgesel ve üye ülkeler ticaret akışlarımızı hızlandıracaktır. Ticaretin kolaylaştırılması alanındaki bu ileri adımların, EİT bölge içi ticaret hacminin arttırılmasına doğrudan olumlu katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Toplantıda, EİT'nin geleceğe yönelik strateji ve hedefleri üzerinde de değerlendirmelerde bulunduk. Bu 10 yıllık geleceğe yön verecek '2026-2035 Stratejik Hedefler Belgesi' üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Türkiye olarak, EİT bölge içi ticaret oranının ilk aşamada yüzde 10'a, 2035 yılına kadar ise yüzde 15'e yükseltilmesi yönündeki önerimiz kıymetli ülke başkanları nezdinde karşılık buldu. Üye ülkelerimizin ticari entegrasyon seviyesinin artırılması, bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ekonomik dayanıklılığın yükseltilmesi açısından bu hedeflerin yol gösterici olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün uzun yıllardır müzakere edilen 2 önemli belgeyi de imzaya açtıklarını belirten Bakan Bolat, "Özel sektörün bölgesel ticaretteki rolünü artırmayı hedefleyen ‘EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri İşbirliği Mutabakat Zaptı’, bölge ülkelerinin iş dünyaları açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda, EİT Ortak Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin ve etkinliğinin arttırılması, KOBİ’lere yönelik finansman ve teknik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, EİT yatırım ve kalkınma bankasının daha da güçlendirilerek diğer ülkelerin de katılımıyla beraber faaliyetlerinin arttırılması, özel sektörlerimiz arasında ticaret fuarlarının arttırılması gibi somut adımlar etkileşimi derinleştirecek ve bölgesel ticareti çeşitlendirecektir" dedi.

Bakan Bolat konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bugün imzaya açtığımız diğer bir belge ise ‘EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’dır. Söz konusu belge, gümrük idarelerimiz arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, kaçakçılıkla mücadelede ortak kapasitenin artırılması ve sınır kapılarındaki işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Üye ülkelerimizin bu anlaşmayı kısa sürede yürürlüğe koymalarını arzu ediyoruz. Söz konusu mekanizma, ticaretin kolaylaştırılması stratejimizle de birebir örtüşmektedir. Böylece bölge içi ticaretimizin şeffaf, güvenilir ve öngörülebilir bir zemine kavuşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Kısacası bugün İstanbul’da attığımız adımlar EİT’nin ticaret bütünleşmesi alanında yeni bir dönemin başlangıcıdır. ECOTA’nın güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabul edilmesi ve iki önemli anlaşmanın imzalanması bölgemizin ve üye ülkelerin ekonomik geleceği açısından tarihi nitelikte kararlar olmuştur. Bu kararlar, bölgesel ticaretimizi daha hızlı, daha dijital, daha rekabetçi ve daha entegre bir yapıya kavuşturacaktır. Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya, EİT’nin ticari gündemine liderlik etmeye ve bölgesel ekonomik birlikteliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün ortaya koyduğumuz ortak iradenin, tüm EİT camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."