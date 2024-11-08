Bakan Bolat: Türkiye, 1 trilyon dolarlık ekonomik eşiği aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi'nin açılış konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve ticaret hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleşen zirvede konuşan Bolat, Türkiye'nin GSYİH'sinin 2024'ün ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirtti. IMF verilerine göre Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olarak öne çıkıyor.

Ekonomik güç ve ihracatın gelişimi

Bolat, Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusu, yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık GSYİH'si ve 600 milyar dolarlık dış ticareti ile küresel ekonominin önemli bir aktörü olduğunu ifade etti. 2002 yılında yalnızca 36,1 milyar dolar olan ihracatın, son 22 yılda büyük bir artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, 2028 yılına kadar hizmet ticaretinde yüzde 2'lik bir paya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yatırımlar ve uluslararası iş birlikleri

Türkiye’nin yatırım çekme konusundaki başarısına da değinen Bolat, ülkenin 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yaptığını ve bu şirketlerin toplam yatırım miktarının 269,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’nin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payını yüzde 1,5’e çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti. Bolat ayrıca, Türk müteahhitlik şirketlerinin dünya çapında 522,2 milyar dolar değerinde 12.317 proje üstlendiğini ifade etti.

İslam İş Birliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı ile artan ticaret hacmi

Bakan Bolat, İslam İş birliği Teşkilatı ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2002’de 10,7 milyar dolar seviyesindeyken 2023 yılında 129,7 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (OTS) önemine de değinen Bolat, bu uluslararası kuruluşla 2023 yılı sonu itibarıyla toplam ticaret hacminin 31,5 milyar dolara ulaştığını aktardı. Bolat, Türkiye’nin ticarette taşımacılık alanında tam serbestleşmeyi sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.