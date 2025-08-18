Bakan Bolat: Türkiye 1,4 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşıyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Ataşehir’de iş insanları ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye ekonomisinin son 22 yılda kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi.

AK Parti hükümetinin 2002’den bu yana ticari hayatın tüm aktörleri için önemli adımlar attığını ve verilen desteklerle Türkiye’nin istikrarın sembolü haline geldiğini belirten Bakan Bolat bu süreçte milli üretimin 6 kat arttığını, ekonominin kalkınma ve büyüme alanında güçlü bir performans sergilediğini ifade etti.

İhracatta 390 milyar dolar hedefi

Bolat, Türkiye’nin ihracatını 7,3 kat, hizmet ihracatını ise 8,2 kat artırmayı başardığını hatırlattı. Geçtiğimiz yıl toplam ihracatın 375 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bakan, 2025 yılı hedefinin 390 milyar doları aşmak olduğunu vurguladı.

Dünya ortalamasını katladı

Türkiye’nin büyüme performansını da değerlendiren Bolat, son 22 yılda yüzde 5,3 oranında ortalama büyüme sağlandığını kaydetti. Cumhuriyetin ilk 78 yılındaki ortalamanın yüzde 4,8 olduğunu hatırlatan Bolat, 2020-2025 arasındaki çalkantılı dönemde dahi Türkiye’nin yüzde 5,4 büyüdüğünü, dünya ekonomisinin ise yüzde 2,8 seviyesinde kaldığını belirtti.

1,4 trilyon dolarlık ekonomi

Türkiye ekonomisinin artık 1,4 trilyon dolarlık büyüklüğe yaklaşmakta olduğunu dile getiren Bolat, kişi başına düşen milli gelirin de 16-17 bin dolar aralığına yükselme sürecinde olduğunu ifade etti.