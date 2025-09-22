Bakan Bolat: Türkiye-ABD ticaret hacmi bu yıl 40 milyar dolara ulaşacak

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfı'nın birlikte kurdukları TURKEN Foundation'da düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra, ABD merkezli Müslüman organizasyonların liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de her zaman dünyaya önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Gelecek birkaç gün içinde Türk ve Amerikan iş dünyasını bir araya getirecek etkinliklere değinen Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin gösterdiği yükselişe işaret eden Bolat, "Ülkemiz hem üretimde hem istihdamda hem dış ticarette hızla ilerliyor. Türkiye'miz bugün 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat-ithalatı yapan bir ülke olarak dünya ticaretinde bulunuyor" diye konuştu.

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yılı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz, rakamlar onu gösteriyor. Dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarları ve tarife savaşları gibi zor bir ortamda Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin 200'den fazla ülkeyle olan ekonomik, ticari ilişkilerini, anlaşmalarını yürütmekle sorumluyuz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin üretim gücünün, milli üretimin haklarının korunması ve daha da güçlenmesi ve gelişmemiz noktasında gece gündüz çalışıyoruz."

Özel sektörle de birlikte çalıştıklarını anlatan Bolat, her konuda istişareye açık olduklarını vurguladı.

"Türkiye, adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ABD'nin Türkiye'nin hem önemli bir ticaret ortağı hem de pek çok ikili ve uluslararası meselede stratejik bir ortağı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin bölge ve dünya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişle kıyaslandığında artık "iddiası daha güçlü bir ülke" olduğunu vurgulayan Kacır, "Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke. 300 bin kişilik AR-GE ordusuyla inovasyon yapan, savunma sanayisinde, havacılıkta elde ettiği kazanımlarla adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile ABD ilişkilerinde birçok alanda potansiyel var"

Büyükelçi Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington'da yapacağı temasların Türk-Amerikan ilişkileri bakımından yeni bir kilometre taşı oluşturacağını dile getirdi.

"Bu coğrafyada daha etkin bir konuma geleceğiz"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir de derneğin sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında teşkilatlanan bir örgüt olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl itibarıyla ABD'deki yapılanmalarını yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Özdemir, ülke bazlı değil, eyalet bazlı bir yapılanma hedeflediklerini dile getirdi.