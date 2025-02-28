Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1 trilyon 322 milyar dolara yükseldi

e-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Platform, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek çatı altında kolayca erişilmesi amacıyla kullanıma sunuldu.

Burada konuşan Bolat, TÜİK tarafından açıklanan 2024'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3 büyüdüğünü bildiren Bolat, "Böylece ülke ekonomisi son 18 çeyrektir, yani 4,5 yıldır kesintisiz büyüme performansını göstermiştir. Bu doğrultuda 2024 yılı büyüme ortalamamız reel olarak yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla baktığımızda Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmiştir. Bu, ekonominin pandemi döneminden bu yana yaklaşık 500 milyar dolar net ilave katkı aldığını, büyüme sağladığını göstermektedir." diye konuştu.

Bolat, kişi başına düşen GSYH'nin de 15 bin 463 dolara yükselerek tüm zamanların rekor değerine ulaştığını vurgulayarak, Türkiye'nin, kişi başına ve toplam milli gelir olarak gelişmiş ve orta yüksek ülkeler ligine yükseldiğini söyledi.

Büyümeye katkı sağlayan üç temel göstergeye de dikkati çeken Bolat, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının yüzde 1,1, yatırımların yüzde 1, özel tüketimin ise yüzde 2,8 olduğunu belirtti.

"11,5 yıldır en düşük işsizlik oranını elde etmiş olduk"

Bolat, Türkiye'de işsizliğin de ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,4'e gerilediğini dile getirerek, "2013 yılından sonraki en düşük seviyeye geldik. Neredeyse 11,5 yılın en düşük işsizlik oranını elde etmiş olduk. Son 21 aydır işsizlik oranının tek hanede tutulması başarısı gösterilmektedir. Toplam işsiz sayımız 3 milyon bandına geriledi, 3 milyonun altına indiği günleri de çok yakında göreceğiz. Toplam istihdam sayımız da 32 milyon 531 bin olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Mal ihracatının geçen yıl 262 milyar dolar, hizmet ihracatının da yaklaşık 115 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, ihracatçıların Türkiye'ye 377 milyar dolar net döviz kazandırdığını söyledi.

Böylece Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olarak görülen cari işlemler açığının 9,9 milyar dolara gerilemesinin sağlandığını belirten Bolat, "Hep birlikte 20 ayda 48 milyar dolar cari açığı azalttık. Diğer taraftan sanayimiz yüzde 94'lük payla ihracatın lokomotifi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 41'i aşmış bulunmakta. İhracatçılarımız dünyada 220'den fazla ülkeye 12 bin 806 ürün ihraç etme başarısını gösteriyor. İhracatçı firma sayımız 2024 yılı sonu itibarıyla 180 bini aştı." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılara hedef pazar analizi sunuyor"

Bolat, e-Kolay İhracat Platformu'na ilişkin de bilgi vererek, "2020'de hayata geçirdiğimiz Kolay İhracat Platformu'ndan elde edilen tecrübeler ışığında e-ihracat özelinde gereken tüm bilgi ve verileri en modern, kullanışı kolay ve yapay zeka teknolojilerinden de yararlanarak bu projede topladık." dedi.

Platformu, dijitalleşme ve e-ihracat süreçlerini hızlandırmak, firmaların küresel pazarlarda global güçlü birer oyuncu olmasını sağlamak için tasarladıklarını anlatan Bolat, platformun 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalıştığını ve "Akıllı e-İhracat Robotu" ile de hedef pazar analizlerini ihracatçılara sunduğunu bildirdi.

Bolat, platformun, hangi ürünlerin hangi coğrafyalarda öne çıktığını, ülke ve sektör bazında hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini gösteren bir program olduğunu kaydederek, platformda, pazar ve pazar yeri, adım adım e-ihracat, profesyonel çözüm ortakları, sektörler ve etkinlik gibi alanlarda modüller bulunduğunu söyledi. Bolat, platformun uluslararası "Horizon Interactive Awards" ödülüne layık görüldüğünü de dile getirdi.

"e-Ticaret hacmi geçen yıl 1 trilyon 860 milyar liraya ulaştı"

Bolat, küresel e-ticaret satışlarının 2024'te 6 trilyon dolara ulaştığına işaret ederek, küresel e-ticarette en büyük oyuncunun Çin olduğunu, onu yüzde 20 ile Avrupa, yüzde 18,7 ile de ABD'nin izlediğini anlattı.

Türkiye'de e-ticaretin yükselişinin artarak devam ettiğini belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te 850 milyar lira olan e-ticaret hacmi, 2024 sonu itibarıyla 1 trilyon 860 milyar liraya ulaşmıştır. Bunun karşılığı 78 milyar dolardır. Birleşik olarak son 4 yıldaki artış oranı yüzde 92'dir. Demek ki 4 yıl önce yaklaşık 40 milyar dolar civarında e-ticaret hacmimiz vardı. Toplam e-ticaretin genel ticarete oranı da 2023'te yüzde 20,3 iken 2024'te yüzde 21'i aşmış bulunmakta."

Bolat, KOBİ'lerin yurt dışı e-ticaret satışlarını artırmak için e-İhracat Konsorsiyumları Modeli'ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, Bolat, şunları kaydetti:

"2024 sonu itibarıyla 213 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumu olmak üzere 230 yararlanıcı, e-ihracat destekleri kapsamına alınmışlardır. e-İhracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza destek vermek üzere kılavuzlar, rehberler var. 2026-2028 dönemine ilişkin e-İhracat Eylem Planı'nı da hazırlıyoruz."