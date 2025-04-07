Bakan Bolat: Türkiye ile BAE arasında 40 milyar dolarlık ticaret hedefiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren KEOA'nın, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “KEOA'nın da katkısıyla önümüzdeki beş yıl içinde ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye ile BAE arasındaki stratejik ortaklığın başta hizmet sektörü ve yatırımlar olmak üzere birçok alanda iş birliği ile derinleştirilmesinin planlandığını ifade etti. Ayrıca iki ülkenin, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve altyapı projelerinde iş birliği yapma konusundaki kararlılığına da dikkat çekti.

Görüşmelerde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğini vurgulayan Bolat, "Karşılıklı yatırımları artırma ve ticaret hacmini dengeli biçimde büyütme konusunda görüş birliğine vardık" açıklamasında bulundu.