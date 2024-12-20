Bakan Bolat: Türkiye ile Suriye arasında ticaret yakın zamanda çok daha hızlanacak

Bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Laboratuvarı'nın açılış törenine katıldı.

Gaziantep 2.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında ticaretin yakın zamanda çok daha hızlanacağını vurguladı.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından 2 ülke arasındaki ticaret hareketliliğinin artacağına dikkat çeken Bakan Bolat, "Biliyorsunuz Suriye'de 8 Aralık devrimi ile beraber yeni bir süreç başladı. Ve iki ülke arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret bundan sonra inşallah yakın zamanda çok daha hızlanacak, ticaret hızlanacak, yatırım hızlanacak, yeniden imar hızlanacak. Ve bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecekler. Zaten Gaziantep'in kardeş şehri Halep, Hatay'ın kardeş şehri İdlib. Yani bütün Suriye bizim için kardeş bir ülke konumunda" diye konuştu.