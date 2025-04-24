Bakan Bolat: Türkiye - Japonya ticaretinde "kazan-kazan" ortaklığı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Türkiye-Japonya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Etkinlik, 2025 yılında Osaka-Kansai'de gerçekleşecek Dünya Expo hazırlıkları çerçevesinde düzenlenirken, Bolat iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 101. yılına denk gelen bu ziyarette önemli mesajlar verdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya arasında hâlen müzakere aşamasında olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA)'nın ticaretin dengelenmesi ve yatırımların artırılması açısından stratejik bir araç olduğunu vurgulayan Bolat, bu anlaşmanın gerçek bir “kazan-kazan” ortaklığı yaratacağına inandığını söyledi.

"Ticaretin dengesiz yapısını gidermek istiyoruz"

2024 yılı itibarıyla Japonya’ya ihracatta yüzde 11,4’lük artış kaydedildiğini belirten Bolat, buna karşın iki ülke arasındaki ticaretin hâlen yapısal dengesizlikler içerdiğini söyledi. Bu dengesizliğin giderilmesi adına EPA müzakerelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Bolat, “Her iki tarafın da hassasiyetlerine saygı gösteren ve yeni fırsatların önünü açan bir ortak zemin bulacağımıza inanıyoruz” dedi.

Japon yatırımcılara çağrı

Türkiye’de hâlihazırda 275 Japon firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bolat, Japonya’nın dünya genelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan yatırım portföyünde Türkiye’nin payının yalnızca yüzde 0,11 olduğunu söyledi. Bu oranın artırılması gerektiğini belirten Bolat, Japon yatırımcıları Türkiye’nin artan potansiyelini değerlendirmeye davet etti.

Bakan Bolat, özellikle imalat sanayi, temiz enerji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler, altyapı ve ulaştırma gibi alanlarda Japon sermayesinin Türkiye’de daha aktif rol üstlenebileceğini vurguladı.

Üçüncü ülkelerde ortak projeler

Bolat ayrıca, Türk ve Japon firmalarının üçüncü ülkelerdeki projelerde başarılı iş birliklerine imza attığını söyledi. Dubai Metrosu, Doha Uluslararası Havalimanı ve Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi önemli çalışmaların yanı sıra Ukrayna’nın yeniden inşasında da iş birliği fırsatları bulunduğunu belirten Bolat, savaşın sona ermesiyle bu alandaki ortak projelere başlanabileceğini kaydetti.

Japonya'nın Türkiye’ye altyapı katkısı sürüyor

Bolat, Japonya’nın Türkiye’deki altyapı yatırımlarına olan katkılarını da hatırlattı. Boğaziçi köprüleri, Marmaray Tüneli ve halen süren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü rehabilitasyonu gibi projelerde Japon firmalarının rolüne dikkat çeken Bolat, bu ortaklıkların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.