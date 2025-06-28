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Bakan Bolat: “Türkiye ve Rusya bölgede önemli aktörler”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkânları sunmaktadır” dedi.

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Bakan Bolat: “Türkiye ve Rusya bölgede önemli aktörler”
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Ticaret Bakanı Ömer Bo­lat, Moskova’da düzen­lenen Türk-Rus Tica­ri ve Ekonomik İşbirliğine Da­ir Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı’nda konuştu. Türki­ye ve Rusya’nın bölgede önemli aktör ve komşu olduğuna işaret eden Bolat, iki ülkenin yıllar içe­risinde geliştirdiği ticari ve eko­nomik iş birliğinin bölgedeki barış ve istikrara temel oluştur­duğunu söyledi. Bolat, Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladi­mir Putin’in söz konusu ilişki­lerin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin ticarette 100 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik belirledikleri hedefe ulaşılma­sı için ortak çalışmaları sürdür­düklerini ifade etti. İki ülke ara­sındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Bolat, “Rusya ile ortak çalışmalarımız, önemli ve viz­yon projelerimiz artmaktadır” dedi. Bolat, Moskova’daki KEK toplantısı sonucunda imzala­nacak mutabakat zaptı ve ihtiva ettiği anlaşmaların, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıya­cağının altını çizdi.

“Türkiye’nin potansiyeli küreselde yankı buluyor”

Türkiye ekonomisinin pan­deminin ardından 11 ili etkile­yen deprem felaketi gibi şok­larla sınandığını anlatan Bolat, deprem sürecindeki yardım­ları için Rusya’ya tekrar teşek­kür etti. Bolat, Türk ekonomisi­nin 19 çeyrektir kesintisiz bü­yüdüğünü belirterek, geçen yıl da %3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını kay­detti. Türkiye’nin 2002’de 36 milyar dolar seviyesindeki ih­racat hacmini, 2024’te 7 katı­na çıkartarak 262 milyar dola­ra yükselttiğini belirten Bolat, “Türkiye ekonomisinin yadsı­namaz potansiyeli, küresel öl­çekte de yankı bulmaktadır. Ni­tekim en son Dünya Bankası da ülkemizin büyüme tahminleri­ni %2,6’dan %3,1’e yukarı yön­lü revize etmiştir” diye konuştu.

Rus ekonomisinin IMF ve­rilerine göre hem 2023 hem de 2024’te %4,1 büyüme kaydetti­ğini ifade eden Bolat, “Halihazır­da dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbi­rini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa et­mek için gerekli imkanları sun­maktadır. Ticari ve ekonomik alanda en üst düzeyde düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleş­tirdiğimiz Karma Ekonomik Ko­misyon toplantılarımız da bu et­kileşimin en net çıktısıdır” dedi.