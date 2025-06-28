Bakan Bolat: “Türkiye ve Rusya bölgede önemli aktörler”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkânları sunmaktadır” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı’nda konuştu. Türkiye ve Rusya’nın bölgede önemli aktör ve komşu olduğuna işaret eden Bolat, iki ülkenin yıllar içerisinde geliştirdiği ticari ve ekonomik iş birliğinin bölgedeki barış ve istikrara temel oluşturduğunu söyledi. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söz konusu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin ticarette 100 milyar dolara ulaştırılmasına yönelik belirledikleri hedefe ulaşılması için ortak çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen önemli ilerlemeler kaydettiğini anlatan Bolat, “Rusya ile ortak çalışmalarımız, önemli ve vizyon projelerimiz artmaktadır” dedi. Bolat, Moskova’daki KEK toplantısı sonucunda imzalanacak mutabakat zaptı ve ihtiva ettiği anlaşmaların, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağının altını çizdi.
“Türkiye’nin potansiyeli küreselde yankı buluyor”
Türkiye ekonomisinin pandeminin ardından 11 ili etkileyen deprem felaketi gibi şoklarla sınandığını anlatan Bolat, deprem sürecindeki yardımları için Rusya’ya tekrar teşekkür etti. Bolat, Türk ekonomisinin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, geçen yıl da %3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Türkiye’nin 2002’de 36 milyar dolar seviyesindeki ihracat hacmini, 2024’te 7 katına çıkartarak 262 milyar dolara yükselttiğini belirten Bolat, “Türkiye ekonomisinin yadsınamaz potansiyeli, küresel ölçekte de yankı bulmaktadır. Nitekim en son Dünya Bankası da ülkemizin büyüme tahminlerini %2,6’dan %3,1’e yukarı yönlü revize etmiştir” diye konuştu.
Rus ekonomisinin IMF verilerine göre hem 2023 hem de 2024’te %4,1 büyüme kaydettiğini ifade eden Bolat, “Halihazırda dayanıklılıklarını kanıtlayan Türk ve Rus ekonomileri, birbirini tamamlayan nitelikleriyle daha güçlü işbirliklerini inşa etmek için gerekli imkanları sunmaktadır. Ticari ve ekonomik alanda en üst düzeyde düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantılarımız da bu etkileşimin en net çıktısıdır” dedi.