Bakan Bolat ve TCMB Başkanı Karahan bir araya geldi: İhracat, ithalat ve küresel ekonomi değerlendirildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, TCMB Başkanı Karahan'ı makamında kabulüne ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Karahan ile dış ticaretteki gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, dış ticaret verilerimiz, ihracat ve ithalattaki son gelişmeler ile küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ülkemize etkilerini ele aldık. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışımız doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomi yönetimimizin güçlü koordinasyonu ile ülkemizin ekonomik istikrarını daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz."