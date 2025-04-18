Bakan Bolat: Yeni Suriye'nin istikrarı için her türlü desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye’le bir araya gelen Bakan Bolat, ziyaretin ikinci gününde kendisine eşlik eden iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Şam Ticaret Odası üyesi iş insanlarıyla buluştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yeni hükümetin Suriye ve halkı için çok güzel hizmetler yapması temennisinde bulundu. Bolat, "Bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla tüm Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları olarak adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu ve iş birliğini yapmaya hazırız" dedi.

Güçlü ülke için güçlü ekonomi

Suriye halkını ve hükümetini yürekten tebrik eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ve özgür Suriye'nin istikrar içinde, güçlü şekilde, ekonomisini geliştirmiş, halkının refahını artırmış şekilde yola devam etmesini ve iki kardeş, komşu ülke Suriye ve Türkiye’nin birlikte siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel olarak ittifak içinde olmasını yürekten arzu ediyoruz. Güçlü bir ülke için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç var. Güçlü bir ekonomi olması için güçlü ticarete ve yatırımlara ihtiyaç var. Ekonomik entegrasyon olması için de güçlü bir ulaştırma altyapısına ihtiyaç var. Başta kara yolları, demir yolları, deniz yolları, hava yolları olmak üzere altyapıların yenilenmesi, onarılması ve de uluslararası geçişlere ve hatlara bağlantıların gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. "

“Yeni Suriye sizin eseriniz olacak”

Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağının altını çizen Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık. Burada özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseriniz olacak bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz olarak destek olma vazifesi düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Suriyelilerin tarih boyunca tüccar millet olarak bilindiğini anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Biz Türkler de son 10 yıldır üretimde, teknolojide büyük atılımlar kaydettik. Ülkemizin altyapısını, üstyapısını dünyanın en ileri seviyelerinde yeniledik. İç savaş sırasındaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir."

Yurt içi fuarlara ‘prestijli fuar’ desteği

İhracat Destekleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, firmalara yönelik fuar desteklerine ilişkin esaslar düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kararla, "prestijli fuar" uygulamasını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişlettiklerini, böylece firmaların bakanlıkça "prestijli" olarak değerlendirilebilecek yurt içi fuarlara da daha büyük alanlarda katılarak ürünlerini rahatlıkla sergilemesini amaçladıklarını söyledi. Bolat, "Böylelikle, yurt içi fuar katılımcı firmalarımızın Bakanlığımızca belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen prestijli yurt içi fuarlara katılımına yönelik destek üst limiti toplam maliyetin yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla 1 milyon liraya yükseltildi. Ülkemizin uluslararası bir fuar merkezi haline gelmesi yolunda 'prestijli fuar' imkanını yurt içi fuarları kapsayacak şekilde genişleterek desteklerimizi daha da güçlendirdik" dedi.