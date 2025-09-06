Bakan Bolat: Yüksek teknoloji ihracatı yüzde 17,4 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatındaki artışa dikkat çekti.

Bakan Bolat, 2025 yılı Ocak–Ağustos döneminde yüksek teknoloji ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, orta-yüksek teknoloji ihracatının ise yüzde 10,2 oranında artış kaydettiğini belirtti.

Bakan Bolat böylece 8 aylık dönemde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının geçen yılki yüzde 40,1 seviyesinden yüzde 42,5’e yükseldiğini söyledi.

Yüksek Teknolojili Üretim ve İhracat ile Türkiye Ekonomisinin Büyümesi Güçlenmektedir.



Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji İhracatımızın İmalat Sanayi İhracatımız İçindeki Payı 2025 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde %42,5’e Yükselmiştir.



Yüksek teknoloji ihracatımız 2025 yılı… pic.twitter.com/L143LI7WtE — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 6, 2025

Bolat ayrıca, 2025 yılının ikinci çeyreğinde imalat sanayinin yüzde 7,0 büyüyerek 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydettiğini ve bu büyümenin GSYH’ye 1,1 puan katkı sağladığını ifade etti.

Söz konusu artışın temelinde yüksek teknoloji üretimindeki ivmelenmenin bulunduğunu belirten Bakan, Nisan–Haziran döneminde yüksek teknoloji üretiminin çeyreklik bazda yüzde 9,6, yıllık bazda ise yüzde 38,5 artış gösterdiğini vurguladı.

Temmuz ayında yüksek teknoloji ihracatının yüzde 71,7, Ağustos ayında ise yüzde 42,3 oranında artış kaydettiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

“Yüksek teknoloji alanındaki üretim kapasitesinin artması, dış ticarette rekabetimizi güçlendirmekte; verimlilik artışları ve yüksek katma değer üretimi yoluyla büyümemizin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Bu katkının kalıcı ve daha güçlü hale gelmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyonu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”