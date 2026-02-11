Bakan Bolat, Yunan Bakan Dimas ile görüştü

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Altıncı Toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan iki ülkenin bağlantısallığının artırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve Dostluk Köprüsü Projesi ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık. Sayın Bakan ile ayrıca, kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması yönündeki taleplerimizi görüştük. Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik."

Bolat paylaşımında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayılarının artırılması, İzmir ile Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci-Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı’nın yeniden aktif hale getirilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

Küresel ekonomik konjonktürü dikkate alarak, AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun önemini ve gereğini vurguladıklarını belirten Bolat, şunları aktardı:

"Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer alan komşu ülke Yunanistan ile 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,7 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz."