Bakan Bolat: Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta artış sürüyor

Ticaret Bakanı Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bolat, olumsuz takvim etkisine rağmen kasım ayında ihracatın yüzde 1,3 artışla 22 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bolat’ın paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılının ocak-kasım döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artarak 247 milyar dolara yükseldi. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre 9,1 milyar dolar artışla 270,4 milyar dolara ulaştı.

2025’in ilk 11 ayının 9’unda ihracatta artış kaydedildiğini belirten Bolat, bu dönemin 4 ayında aylık bazda ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Son 31 ayın 23’ünde aylık mal ihracatında artış yaşandığını ifade eden Bolat, öncü göstergelerin aralık ayında daha güçlü bir ihracata işaret ettiğini vurguladı.

Hizmetler ihracatına da değinen Bolat, 2025’in ilk 11 ayında hizmetler ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 milyar dolar artışla yüzde 5 yükselerek 113,4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının ise 122,6 milyar dolara yükseleceği öngörüldü. Böylece kasım itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı 393 milyar dolara ulaştı.

İthalat ve dış ticaret açığı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen kasım ayı dış ticaret verilerine göre, kasım ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 30,5 milyar dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolara yükselirken, kasım itibarıyla yıllıklandırılmış ithalat 361,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 6,3 artışla 8 milyar dolar olurken, ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artarak 82,7 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 91,5 milyar dolar olarak kaydedildi.