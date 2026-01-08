Bakan Bolat'tan 2026 için iyimser tablo! İhracatta beklentiler güçlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret beklentilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan Dış Ticaret Beklenti Anketi 02-16 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, 2026 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe kıyasla 3,9 puan artarak 109,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bakan Bolat, endeksin 100'ün üzerinde olmasının, ihracata yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret ettiğini belirtti.

Bölgesel bazda bakıldığında, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Amerika'ya 3,1 puan, Orta Doğu'ya 1,9 puan, Afrika'ya 0,5 puan ve diğer ülke gruplarına 0,6 puan ihracatta artış beklentisi öne çıktı. Önümüzdeki üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Polonya ikinci, Macaristan ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, 2026 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesine geriledi.

Bolat, 2025 yılı Aralık ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgularken böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değerinin kaydedildiğini belirtti.

Bolat, "2025 yılı genelinde ihracat 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı" açıklamasında bulundu.

"282 milyar dolar için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Küresel ekonomide artan rekabet koşulları, yükselen korumacılık eğilimleri ve zayıf dış talebe rağmen ihracatın 270 milyar dolar eşiğini aşmasının, ihracatçıların dinamizmini ve Türkiye'nin üretim kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Bu kapsamda 2026 yılı için Orta Vadeli Program'ın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bolat, beklenti anketi sonuçlarının da bu hedefe ulaşılabileceğine işaret ettiğini ifade etti.