Bakan Bolat'tan 'boykot' tepkisi: Bugün ekonomiye sahip çıkma günü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2 Nisan boykot çağrılarına" karşılık Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir esnafı ziyaret etti, önce kahvaltı sonra da alışveriş yaptı.

'Bugün milli ekonomiye sahip çıkma günü'

Burada açıklamalarda bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

'2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak'

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."

'Kendilerine maddi açıdan zarar veren çabalar içindeler'

TRT Haber'e de konuşan Bakan Bolat, boykot çağrıların ilişkin şunları söyledi:

Bugün duyuyoruz ki, Nişantaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Beşiktaş, Şişli gibi yerlerde bazı dükkanlar kapalıymış. Normal zaten CHP'nin yüzde 80-90 oy aldığı yerler. Kendilerine zarar veren, kendi kendilerine maddi açıdan zarar veren çabalar içindeler.

Ana muhalefet kitleleri sokağa dökerek ekonomiyi hedef aldı. Güçlü Türkiye yoluna devam edecek. Boykot listeleri hazırlayan, ticareti durdurma çağrıları kaybedecek. Halkımız 22 yıldır AK Parti'ye itimat ediyor, yine edecek."