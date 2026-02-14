Bakan Bolat'tan cari açık mesajı: 25 milyar dolarlık altından kaynaklandı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada Kocaeli’nin ihracattaki performansına dikkat çekti. Bolat, 23 yıl önce Türkiye’nin toplam mal ihracatının 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, “Bugün bu oranı Kocaeli tek başına gerçekleştiriyor” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Bolat, Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 61 ihracatçıya ödül verileceğini belirterek, “Kocaeli vilayetimizin 161 ihracat şampiyonunu da yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ihracatında Kocaeli’nin payı yüzde 12,5”

Kocaeli’nin toplam 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Bolat, “Kocaeli, Türkiye’nin mal ihracatının yaklaşık yüzde on iki buçuğunu, yani sekizde birini gerçekleştiriyor. Gebze ise Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 3,65’ini tek başına yapıyor” diye konuştu.

İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı ilinin Kocaeli olduğunu belirten Bolat, geçen yıl Türkiye genelinde 11,7 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığını, 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 46 ilin ihracatını artırdığını söyledi.

“İhracat; yatırım, üretim ve istihdam demektir”

İhracatın sadece dış satım anlamına gelmediğini dile getiren Bolat, “İhracat; yatırım, üretim, istihdam ve vergi demektir” dedi. Kocaeli’nin geçen yıl yaklaşık 10 trilyon liralık vergi gelirinin 1 trilyon lirasını tek başına karşıladığını belirten Bolat, ihracatın döviz kazandırarak dış ödemeler dengesine katkı sunduğunu ve ekonomik istikrarı desteklediğini ifade etti.

Cari açık vurgusu

Cari işlemler dengesine de değinen Bolat, “Cari işlemler açığımız 25 milyar dolar olup bu rakam altın ithalatına denk gelmektedir. Altın ticari bir mal değil, finansal ve yatırım aracıdır” dedi. Altın hariç tutulduğunda cari açığın milli gelire oranla yaklaşık yüzde 1,3-1,4 seviyesinde olduğunu kaydeden Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmanın bu nedenle “olmazsa olmaz kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.

Bolat ayrıca hizmet ihracatının 122 milyar dolar olarak açıklandığını, toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu yıl hedefin 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 410 milyara çıkmak olduğunu söyledi.

Ekonomide büyüme ve teknoloji payı

2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri açıklandığında Türkiye ekonomisinin yaklaşık 1,6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Bolat, “Bu da dünya ekonomi liginde 17’ncilikten 16’ncılığa yükselmek ve Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi olmak anlamına geliyor” diye konuştu.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam 273,5 milyar dolarlık mal ihracatı içindeki payının yüzde 43,5’e yükseldiğini belirten Bolat, bu oranın 2002’de yüzde 30 seviyesinde olduğunu ifade etti. Savunma sanayi ihracatının ise 20 yıl önce 250 milyon dolar seviyesinden bugün 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

“Şartlar zor ama daha ileriye gitmek zorundayız”

Küresel ticarette korumacılığın arttığını dile getiren Bolat, geçen yıl ihracatçılara 33 milyar lira destek sağlandığını, bu yıl ise 45 milyar lira destek planlandığını söyledi. İhracatçı sayısının 168 bine ulaştığını aktaran Bolat, Avrupa Birliği’ne 117 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve ithalatı karşılama oranının yüzde 101’e yükseldiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Bolat, “Eğer durursak bizi geçerler; gerilersek daha da fazla geçerler. Bu nedenle üretmeye, büyümeye ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.