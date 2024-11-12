Bakan Bolat’tan cari iyileşme mesajı: ‘Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz’

Ticaret Bakanı Bolat, ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı da güçlendirdiğine dikkat çekti.

X üzerinden açıklamalarda bulunan Bolat, şunları söyledi:

"2024 Yılı Eylül ayında Cari İşlemler Hesabı 3,0 milyar dolar fazla vermiştir.

Böylece Cari İşlemler Hesabı Son 4 Aydır Aylık Bazda Fazla Vermiştir. 2021 Temmuz-Ekim döneminden sonra ilk defa art arda 4 ay fazla verilmiştir.

Cari İşlemler Hesabı, 2024’ün ilk 9 ayında %85,4 oranında azalışla 5,3 milyar dolar açık vermiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur.

Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatımız ise 112,0 milyar dolara yükselerek rekorunu yenilemiştir.

İhracattaki Artış ve İthalattaki Düşüş, Dengeli Bir Büyüme Yapısını da Desteklemektedir.

Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının Ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir.

Cari İşlemler Hesabındaki Güçlü İyileşme, Makroekonomik İstikrarı Pekiştirerek Ekonomimizin Geleceğine Dair Olumlu Bir Tablo Sunmaya Devam Ediyor.

2024 yılı Eylül ayında cari işlemler hesabında 3,0 milyar dolar ile fazla verilmiştir.

Cari işlemler açığı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %85,4 oranında azalışla 5,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

Böylelikle tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 45,9 milyar dolar azalarak, 2024 Eylül ayı itibariyle 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

2024 Eylül ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda %3,4’lük artış ile 261,5 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise %7,3’lük azalışla 340,0 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %31,1 oranında azalarak 78,5 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,0 yüzde puan artarak %76,9 olmuştur.

2023 Mayıs ayında yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır.

Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda 112,0 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir.

Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının Ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir.

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."