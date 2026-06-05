Bakan Bolat'tan denetim mesajı: Piyasadaki fiyat hareketlerini yakından izliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat değişimlerinin sürekli takip edildiğini belirterek, vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in damacana su fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Bakanlığın fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, çalışmaların serbest piyasa kuralları çerçevesinde ve tüketicinin korunması hedefiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Piyasalardaki fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirten Bolat, bakanlığa ulaşan tüm ihbar ve şikayetlerin dikkatle değerlendirildiğini kaydetti.

Üretici ve perakendecilere günlük denetim

Bolat, üreticiler, tedarikçiler, perakende işletmeleri ve elektronik ticaret platformlarının günlük olarak denetlendiğini aktardı. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırımların uygulandığını bildirdi.

"Ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekteyiz"

Bakan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir."