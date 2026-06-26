Bakan Bolat'tan dijital ekonomi mesajı: 4,6 trilyon liraya ulaştık

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Rekabet Hukuku" çalıştayında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin büyüme performansından dijital dönüşüme, e-ticaretten yapay zekaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirten Bolat, pandeminin başladığı tarihten bu yana beş yıllık ortalama büyümenin yüzde 5,4, son 23 yıllık ortalama büyümenin ise yüzde 5,35 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Ekonomik büyümenin yeni dönemde dijital ve yeşil dönüşümle şekillendiğini ifade eden Bolat, "Şirketler artık yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, kullandıkları teknolojiler ve dijital altyapılarıyla da rekabet ediyor" dedi.

E-ticaret hacmi 4,6 trilyon liraya çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 E-Ticaret Raporu'na değinen Bolat, sektörün ulaştığı büyüklüğün dikkat çekici olduğunu söyledi.

Bolat, "E-ticaret sektörünün büyüklüğü yaklaşık 4,6 trilyon lira. Bunun 2 trilyon 460 milyar lirasını perakende e-ticaret oluşturuyor. Daha da çarpıcı olan ise işlem sayısının yaklaşık 6 milyar adede ulaşmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de e-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren işletme sayısının 634 bine ulaştığını aktaran Bolat, dijitalleşmenin kadın girişimcilerden KOBİ'lere kadar geniş bir kesime yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının 2019'da yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yüzde 19'a yükseldiğini belirten Bolat, milli gelir içerisindeki payının ise yüzde 6,9'a ulaştığını kaydetti.

"Yapay zeka rekabet gücünün temel unsurlarından biri"

Yapay zeka pazarındaki küresel büyümeye de dikkat çeken Bolat, 2025 yılında dünya genelinde 584 milyar dolara ulaşan pazarın 2032 yılında 1,4 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'de ise yapay zeka pazarının geçen yıl yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Bolat, bu rakamın 2032 yılında 1,3 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İşletmelerde yapay zeka kullanımının hızla arttığını vurgulayan Bolat, "2021 yılında yapay zeka kullanan işletmelerin oranı yüzde 2,7 iken 2024'te yüzde 4,4'e yükseldi. 250 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli işletmelerde ise bu oran yüzde 22 seviyesine ulaştı. Yapay zeka artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Yapay zeka küresel ticareti de büyüttü

Bolat, yapay zekaya yönelik artan talebin küresel ticarette de önemli bir ivme oluşturduğunu belirterek, çipler, yarı iletkenler ve veri iletim ekipmanlarının ticaret hacminin bir yılda yüzde 22 artarak 3,43 trilyon dolardan 4,18 trilyon dolara yükseldiğini söyledi.

"2025 yılında küresel ticaret artışının yüzde 42'si tek başına bu alandan kaynaklandı." diyen Bolat, teknoloji yoğun sektörlerin dünya ticaretindeki yeni büyüme dinamiğini oluşturduğunu ifade etti.

Rekabet hukukunda yeni dönem vurgusu

Dijitalleşmenin rekabet hukukunda da yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini söyleyen Bolat, geçmişte fiyat, maliyet ve pazar payı gibi göstergelerin ön planda olduğunu, bugün ise veri, algoritmalar, dijital platformlar ve yapay zekanın belirleyici hale geldiğini dile getirdi.

Bolat, "Rekabetin olmadığı bir ortamda teknolojik gelişme sürdürülebilir olamaz. Yenilikçilik ile rekabet arasındaki hassas denge mutlaka korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un dijital piyasalarda adil rekabetin sağlanması açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirten Bolat, bu düzenlemelerle pazar yerleri arasındaki rekabetin güçlendirilmesi, satıcılarla platformlar arasındaki ilişkilerin hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi ve pazarlama faaliyetlerinde şeffaflığın artırılmasının hedeflendiğini söyledi.