Bakan Bolat'tan enflasyon rakamları yorumu: 'Son 3,5 yılın en düşük seviyesi'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı enflasyon verisine dair açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun 13 aydır gerilediğine vurgu yapan Bakan Bolat, enflasyonun haziran ayında yüzde 1,36, yıllık ise yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesine ulaştığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyonu yüzde 16,67 olarak açıklamıştı.

"Büyük aşama kaydedildi"

Bakan Bolat enflasyonda yıl sonunda yüzde 20’li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"TÜFE enflasyonunda yıl sonunda yüzde 20’li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildi.

13 aydır gerileyen TÜFE enflasyonu haziran ayında aylıkta yüzde 1,37 olmuş ve yıllıkta yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta yüzde 0,71’e gerilemişti."

"Enflasyon oranlarında her ay gerileme kaydediliyor"

Bakan Bolat ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay düzenli gerileme görüldüğünü belirtti.

"Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 35,05 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 mayıs ayına kıyasla enflasyon son 13 ayda 40,4 puan gerilemiştir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta yüzde 0,71’e gerilemiştir.

Yİ-ÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 24,45 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,93 olarak gerçekleşmiş; yıllık enflasyon ise yüzde 35,64 olmuştur."

Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele

Ömer Bolat, vatandaşların fahiş fiyat artışlarına karşı mağdur olmaması için mücadeleye devam edildiğini de kaydetti:

"İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.

Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz."

"Dezenflasyon programının kararlılığını yansıtıyor"

2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankasının enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inançlarının tam olduğunu da ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son olarak sözlerini şöyle noktaladı:

2024 yıl sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon 13 aydır kesintisiz gerilemesine devam ederek 2025 yılı haziran ayı itibariyle yüzde 35,05 olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının ilk altı ayında kümülatif enflasyon ise yüzde 16,67 olmuştur.

Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını Merkez Bankamızın tahmin patikasına göre yapmaları önem arz etmektedir.

Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz."