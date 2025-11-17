Bakan Bolat'tan Gümrük Birliği mesajı: Güncellenmesi elzemdir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel’de DEİK ile European Business Summit (EBS) işbirliğinde gerçekleştirilen AB-Türkiye İş Zirvesi’nin açılışında konuştu. Bolat, küresel ticaretin giderek daha belirsiz bir ortama sürüklendiği, tek taraflı adımların ve artan korumacılığın dünya piyasalarını yeniden şekillendirdiği bir dönemde bu buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Türkiye-AB ortaklığının küresel belirsizlik içinde her zamankinden daha kritik olduğunu" ifade etti.

"Türkiye-AB ortaklığı hiç bu kadar önemli olmamıştı"

Bakan, "Türkiye-AB ortaklığı, hiç bu kadar önemli olmamıştı" sözleriyle iki taraf arasındaki ekonomik ilişkinin değerine vurgu yaptı.

AB’nin Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olduğunun altını çizen Bolat, Türkiye’nin de AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin geçen yıl 220 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını söyledi. Bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 230 milyar dolara çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Bolat, Türkiye’nin AB’ye ihracatının geçen yıl 109 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını, toplam mal ihracatının yüzde 41’inin AB ülkelerine yapıldığını da hatırlattı.

"Avrupa yatırımlarına önem veriyoruz"

Türkiye’nin Avrupa için stratejik bir üretim ve tedarik merkezi olmaya devam ettiğini belirten Bolat, ülkedeki yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70’inin Avrupa kaynaklı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki Avrupa yatırımlarına büyük önem veriyoruz" dedi. Bu yatırımların, Türkiye’nin AB’ye ihracatını sürdüren tedarik zincirlerinde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye’nin AB’nin dayanıklı ve rekabetçi tedarik zinciri oluşturma hedefini desteklemek için özel bir konumda bulunduğunu belirterek, yabancı yatırımcıya yönelik mevzuatın sürekli iyileştirildiğini söyledi.

Savunmada ortaklık vurgusu

Türkiye’nin savunma sanayisinde yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getiren Bakan Bolat, "Güçlü bir savunma ve endüstriyel uzmanlığa ve çok güçlü bir orduya sahip önemli bir NATO müttefiki olarak, Türkiye'nin AB'nin savunma dayanıklılığına ve yetenek gelişimine önemli katkılarda bulunabileceğine inanıyoruz" sözlerini kullandı.

Bolat, Türk savunma sanayi şirketlerinin Avrupa Güvenlik Eylem Girişimi (SAFE) kapsamındaki ortak projelerde yer almasının Avrupa güvenliği açısından stratejik bir gereklilik olduğunu savunarak, bunun daha güvenli ve dayanıklı bir Avrupa’ya katkıda bulunacağını söyledi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi elzem"

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun önemine değinen Bolat, bu platformun işbirliği alanlarını belirleme ve ticari sorunların çözümüne katkı sağlama açısından değerli olduğunu belirtti. "Üst düzey ticaret diyaloğu, hem Türkiye hem de AB'nin ortak hedefi olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için stratejik bir temel oluşturmaktadır" dedi.

1995’te yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin artık günün koşullarını karşılamadığını belirten Bolat, dijital ticaret, hizmetler, yeşil dönüşüm, yatırımlar ve düzenleyici işbirliği gibi alanlarla genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Böyle bir güncellemenin her iki taraf için de yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Bolat, Gümrük Birliği’nin sadece teknik bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, AB’nin mevcut vize uygulamalarının ve Türk taşımacılık firmalarına yönelik geçiş kotası kısıtlamalarının ciddi sorun yarattığını belirtti. Bu engellerin, Türkiye ile AB arasındaki mal ve hizmet akışını zorlaştırdığını dile getirdi.

Gümrük Birliği’nin modern hale getirilmesinin, işbirliğini derinleştirerek rekabetçiliği artıracağını ve Türkiye’deki Avrupa yatırımcıları için verimliliği yükselteceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.