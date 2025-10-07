Bakan Bolat'tan ihracat açıklaması: Küresel rekabete rağmen üretim gücümüz artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni değerlendirdi.

Bolat, ankete göre ihracat beklenti endeksinin 105,3 seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun iyimser beklentilerin güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Bolat, “Endeksin 100’ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir” dedi.

Avrupa ve Orta Doğu’da artış beklentisi

Bakan Bolat, yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki döneme kıyasla Avrupa’ya 6,2 puan, Türk cumhuriyetleri ve Afrika’ya 1,6 puan, Orta Doğu’ya ise 1,4 puan artış beklentisi olduğunu ifade etti.

İhracatçı firmaların yeni hedef pazarlarında ise ABD’nin ilk sırada, Mısır’ın ikinci, Meksika’nın üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

“İhracatçılarımızın dinamizmini ve üretim kapasitemizi yansıtıyor”

Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 22 milyar 607 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı kaydedilmiştir. Son 12 aylık ihracat 269,7 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır” dedi.

Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen ihracatta 270 milyar dolar eşiğine ulaşılması, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Yıl sonu OVP hedefimiz olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

İthalat beklentileri de artış yönünde

Bakan Bolat, ithalat beklenti endeksinin 115,1 seviyesinde olduğunu belirterek, dış ticaret performansındaki dayanıklılığın önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.

Cari fazla beklentisi güçleniyor

Ağustos ayında yaklaşık 5 milyar dolar cari fazla öngörüldüğünü hatırlatan Bolat, eylül ayında da 1 milyar dolar civarında cari fazla beklendiğini söyledi.

Bu gelişmeler doğrultusunda OVP 2026–2028 kapsamında 2025 yılı cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti.