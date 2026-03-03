Bakan Bolat'tan ihracat mesajı: Dış ticarette açık 9,2 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Şubat Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmede, küresel belirsizlikler ve bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü, son çeyrekte ise yüzde 3,4’lük artış kaydedildiğini hatırlatan Bolat, ekonominin 22 çeyrektir kesintisiz büyüme serisini sürdürdüğünü hatırlattı. Türkiye’nin 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını belirten Bolat, kişi başına gelirin 18 bin 40 dolara yükseldiğini ifade etti.

İhracatın milli gelir içindeki payına dikkat çeken Bolat, mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 400 milyar dolara ulaştığını belirterek, ihracatın ekonomiye katkısının kritik seviyede olduğunu söyledi. Bolat, “Bizim ihracatımız milli gelirimizin dörtte birini oluşturuyor yani yüzde yirmi beşini” ifadelerini kullandı.

Şubat’ta 21 milyar doları aşan ihracat

Şubat ayı verilerine ilişkin bilgi veren Bolat, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Bu rakamın en yüksek ikinci şubat ayı performansı olduğunu dile getiren Bolat, “Bu anlamda en yüksek 2. Şubat ayı rakamıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Dış ticaret açığı 9,2 milyar dolar

Ocak-Şubat döneminde ihracatın 41,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Bolat, ithalatın ise yüzde 3,1 artışla 59 milyar dolara çıktığını söyledi. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70,2 olduğunu belirten Bolat, dış ticaret açığının şubat ayında 9,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı.

İthalatta altın ve gümüş etkisi

İthalattaki artışta altın ve gümüşün etkili olduğuna işaret eden Bolat, “Geçen yıl olmayan gümüş ithalatı bu yıl ilk iki ayda 1.7 milyar dolar oldu” diyerek emtia fiyatlarındaki yükselişin tabloyu etkilediğini ifade etti.

Hizmet ihracatında rekor beklentisi

Hizmetler tarafında da güçlü bir performans sergilendiğini belirten Bolat, şubat ayında hizmet ihracatının 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Yıllıklandırılmış bazda ise 123,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı öngördüklerini kaydeden Bolat, “Geçen yılı 122 milyar dolarla bitirmiştik. Bu yıl rekorumuzu yenilemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,6 seviyesinde kaldığını belirten Bolat, bunun tarihsel ortalamaların altında makul bir düzey olduğunu dile getirdi.

“Hürmüz Boğazı’nın açık kalması hayati”

Konuşmasında bölgedeki savaş ve enerji piyasalarındaki gelişmelere de değinen Bolat, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Bolat, “Burada petrol fiyatlarındaki yükselişin öne çıktığını görüyoruz. Bu noktada belirleyici unsur, Hürmüz Boğazı’nın ulaşıma açık kalıp kalmayacağıdır. Boğazın ulaşıma kapatıldığı yönünde açıklamalar yapıldığını görüyor ve duyuyoruz. Küresel petrol üretiminin beşte birinin bu güzergâh üzerinden dünya piyasalarına ulaştığını dikkate aldığımızda, savaşın bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açık kalması; dünya ekonomisi, enerji arz güvenliği ve fiyat istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gelişmenin dünya ekonomisini olumsuz etkilememesi için sürecin en kısa sürede sona ermesi en büyük dileğimizdir.” dedi.

Bolat, çatışmaların sona ermesi temennisini dile getirerek, “Ümidimiz bir an önce bu çatışmaların, saldırıların son bulması, ateşkes sağlanması, bölgenin huzur ve istikrarı” sözleriyle barış çağrısında bulundu.

410 milyar dolarlık hedef

2026 yılı hedeflerine de değinen Bolat, 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatıyla toplam 410 milyar dolara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Küresel ticarette korumacılık rüzgarlarının güçlendiğine işaret eden Bolat, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat odaklı stratejisini sürdüreceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda ihracatçılara teşekkür eden Bolat, “İhracat koşusu bıkmadan, usanmadan, ara vermeden devam edecek” ifadelerini kullandı.