Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına net yanıt: Tarih vererek duyurdu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı en net tavrı ortaya koyan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu doğrultusunda devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini belirten Bolat, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı diplomatik ve ekonomik tüm imkanların devreye alındığını söyledi.

"İsrail'le 20 aydır ticaret yok"

Bakan Bolat, hükümetin aldığı karar gereği 2 Mayıs 2024’ten bu yana Türkiye ile İsrail arasında ihracat, ithalat ve transit ticaretin tamamen durdurulduğunu hatırlattı. Uygulamanın 20 aydır kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bolat, "Bu karar 20 aydır aralıksız uygulanmakta olup, Ticaret Bakanlığımız, gümrük idaremiz ve TÜİK verilerinde açık ve net biçimde görülmektedir" dedi.

Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasının yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de takdir gördüğünü belirten Bolat, “Mazlumun yanında olma irademiz dün olduğu gibi bugün de sürüyor. Adaletin ve vicdanın sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.