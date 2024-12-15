Bakan Bolat'tan kişi başı milli gelir tahmini: 15 bin dolara yükselecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Bakan Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Milli gelir 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldi'

Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu vurgulayan Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacaktır" diye konuştu.

'Deprem masrafları azaldıkça vatandaş rahatlayacak'

6 Şubat depremlerinin masraflarının azaldıkça satın alma gücünün daha da yükseleceğini belirten Bolat, şunları kaydetti: "2002 sonunda Türkiye'de 21 milyon kişi iş sahibiydi, bugün 33 milyon kişi iş sahibi. Yılda 1 milyon 400-1 milyon 500 bin kişi ev alıyor. Yılda 1 milyon 150-1 milyon 200 bin kişi birinci el, 15 milyona yakın kişi de ikinci el araba sahibi olabiliyor. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Çok büyük badireler atlattık. Dünya ekonomik krizleri oldu. 2008-2009, 2020-2021, salgın krizleri oldu, bölgemizde savaşlar var ama Türkiye'nin tırnağına zarar gelmedi.

Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve başkanlığında Türkiye, bir huzur ülkesi, istikrar abidesi oldu. Bu sayede ekonomimiz büyümeye devam etti. Salgında dahi bizim ekonomimiz yüzde 2'ye yakın büyüdü. Bu yıl da 9 ayda yüzde 3,2 büyüdü. İnşallah yaşadığımız korkunç deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz. Gelecek sene sonundan itibaren deprem bölgesinde 11 vilayetteki çalışmalar sona yaklaşacak. Deprem masrafları azaldıkça devlet bütçesinden arta kalacak kaynaklar emekliler, esnaf, çiftçi, işçi, memurlar için daha fazla kullanılacak ve daha adil şekilde rahatlatılacaklar. Satın alma güçleri daha da yükselecek."