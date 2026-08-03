Bakan Çiftçi duyurdu: 81 ile 30 bin TYP kontenjanı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Görüşmede iki bakanlığın ortak çalışma alanları ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınırken, kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları kapsamında 81 ilin valiliklerine toplam 30 bin kişilik kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Bakan Çiftçi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları görüştük.

Kamu hizmetlerine destek sağlayan Toplum Yararına Programları değerlendirdik. Bu kapsamda, 81 ilimizin valiliklerine toplam 30 bin kontenjan tahsis edilecek.

Bu önemli adımın vatandaşlarımıza, şehirlerimize ve kamu hizmetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yapıcı iş birliği ve kıymetli katkıları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.