Bakan Dönmez: 6 milyar metreküplük doğalgazımız var

Bakan Dönmez, Haber Global TV'de soruları yanıtladı. Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz sıkıntısı yaşamaması için önlem aldıklarını belirtti. Dönmez Türkiye'nin halihazırda 6 milyar metreküp doğalgazının olduğunu belirtti.

Dönmez özetle şunları söyledi:

"Önce malın bulunabilirliği çok önemli. Olmayan mal, en pahalı mal. Bizim ana tedarikçilerimiz Rusya, Azerbaycan, İran. Yeni dönemde biten kontratları yeniliyoruz. Arz güvenliğimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Avrupa da fiyattan çok gaza erişimi öncelik almış durumda. Bizim Tuz Gölü'nde depomuz var, tamamını doldurduk. Silivri'deki depomuzun da yüzde 82'si dolu, inşallah yıl sonuna kadar tamamı dolacak.

6 milyar metreküplük doğalgazımız var

6 milyar metreküplük doğalgazımız var. Tedarikçiler sevkiyat programlarına uyduğu müddetçe inşallah böyle bir sorunumuz olmayacak. Kışın yine piyasalarda doğalgaz toptan satış fiyatlarının artacağı yönünde öngörüleri var. Geçen sene de aslında benzer fiyat artışlarıyla karşılaştık ama hazinemizden karşıladık. Mesela aylık 2000 lira ödemeniz gerekiyorsa faturada, 1500 lirasını devlet ödüyor 500 lirasını siz ödüyorsunuz.

Bayramda derin deniz işlerini yapacak gemi geldi. Boru serim işlemleri bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Çıkan gazı rafine etmemiz lazım, onlar devam ediyor. Botaş'ın yapması gereken çalışmalar var, devam ediyor.

İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'deki gazı ulusal sisteme basmaya başlayacağız. 4 yıl sonra hanelerin hepsine doğalgazı ulaştıracağız. Önceliğimiz Karadeniz gazı. Türkiye kendi yetki alanlarında bugüne kadar kararlı duruşunu hep sergiledi. Karadeniz'e ilk sondaj gemimizi çektiğimizde keşif olacağını bilmiyorduk. Elbette öngörüler vardı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustas'ta yola çıkıyor

Filomuza 4. bir kardeş daha geldi Abdülhamid Han sondaj gemisi. Onu da 9 Ağustos'ta Akdeniz'e uğurlayacağız. Bizim kendi deniz yetki alanlarımız içinde olacak. Bu gemi 7. nesil. Hiç kullanılmamış bir gemi, ilk defa biz kullanacağız. Doğu Akdeniz'de 2 ve 3 boyutlu epey bir sondaj yaptık. Potansiyeli en yüksek alanlar şu anda değerlendiriliyor. 1-2 hafta içerisinde onlardan birine karar verilecek.



Şu anda gemilerimizde çalışanların 3'te 2'si neredeyse yerli. Bu gemiler tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında çoğu kere yerinde sabit durmak üzere tasarlanıyor. Zaman zaman yabancı firmalardan destek aldığımız da söz konusu. Ancak pek çok ülkeye ve şirkete göre yerli kaynak ve yerli tedarikçi kullanma oranımız da çok yüksek.

Biz ağırlıklı olarak bu gemileri Güney Kore'den aldık, bir kısmını da Norveç'ten.

Doğu Akdeniz'de bizden önce keşif yapan iki ülke var, İsrail ve Mısır. Keşif yapmak yeterli değil. İsrail komşu birçok ülkeyle sorunlu. Mısır'la son dönemde iyi ilişkiler geliştirdiler. İsrail kendi çıkardığı gazı Mısır üzerinde pazarlara gönderebiliyor ama büyük bir oran değil.

Doğu Akdeniz'de bu keşiflerin yapılması herkes için bir umut oldu. En kısa, en ekonomik rota aslında Türkiye görünüyor. Türkiye'yi oyun dışında bırakma gayreti neticesinde İsrail ve Mısır gazını Avrupa'ya uzanacak bir projelendirme yaptılar. O gazın Türkiye'ye gelmesi için gereken mesafe 500 km. Diğer taraf için en az 2-3 katı."