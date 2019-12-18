Bakan Dönmez: Akdeniz'de çalışmalar 2020'nin ilk aylarında başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de münhasır ekonomik alan mutabakatının BM'ye bildirildiğini hatırlatarak, "Petrol ve doğal gaz ruhsatlandırma çalışmalarına 2020'nin ilk aylarında başlamış oluruz" dedi.
Mehmet KAYA - ANKARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ELDER ve GAZBİR tarafından düzenlenen AR-GE çalıştayından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Libya ile mutabakat sonrası yeni alanlarda arama faaliyetlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Dönmez, “Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı. Meclisimizden geçti. Libya yönetiminde de bu onaylandı. Şu anda bunların BM gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak petrol ve doğal gaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Öyle tahmin ediyorum 2020’nin yani önümüzdeki yılın ilk aylarında bu süreci başlatmış oluruz.” dedi.