Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Bakan Dönmez, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi.
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabul etti.
Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi.
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