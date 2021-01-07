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Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Bakan Dönmez, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabul etti.

Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi.

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