Bakan Dönmez: Enerji sektöründen daha fazla katkı bekliyoruz

ANKARA (DÜNYA) - Elektrik dağıtım şirketleriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Dönmez, kamuoyunda oluşan beklentinin aksine konutlarda ve sanayide enerji maliyetlerinde indirim olacağına ilişkin bir sinyal vermedi ve enerji piyasasında devletin yaptığı sübvansiyonları anlattı.

Bakan Dönmez, hâlen elektrik faturalarında birinci kademe için yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75 destek sağlandığını belirtti. Fatih Dönmez, geçen yıl bu kapsamda akaryakıt ÖTV desteği dahil toplam 165 milyar liralık destek sağlandığını aktardı.

Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na isim vermeden ağır eleştiriler yönelten Fatih Dönmez, elektrik üretim, iletim ve dağıtımına son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Dağıtım şirketleriyle yaptıkları toplantıda kriz planlarını ele aldıklarını kaydeden Dönmez, uyarılarını yaptıklarını ve yapılması gerekenleri paylaştıklarını, sektörün güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ile tehditlerini ele aldıklarını anlattı.

Dönmez, enerji sektöründen sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.