Bakan Dönmez: Esnafın elektrik faturası yüzde 25 düşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını açıkladı.

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde."