Bakan Dönmez: İhale edilen maden sahası sayısını 2 bine çıkaracağız

25 Mayıs 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada "Geçtiğimiz yıl bin 248 maden sahamızı ihale ettik, inşallah 2019'da bu sayıyı 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece istihdam rakamımızı da daha yukarılara çıkarmış olacağız” dedi.

Dönmez, gerek yasal gerekse teknik düzenlemelerde yaptıkları değişikliklerle birlikte madencilik sektörü açısından iş kazası oranlarında azalmalar yaşandığını ve son 1 yılda ölümlü kaza oranlarında yüzde 55 azalma olduğunu kaydederek, amacın sıfır tolerans, sıfır kaza olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede maden denetimlerini arttırdıklarına ve Maden Güvenlik Kültürü Projesi'ni hayata geçirdiklerine dikkat çeken Dönmez, "Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin 95 maden ocağı var. Bir işletmede bazen birden fazla ocak olabiliyor. 2 bin 500 sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurduk. İnşallah bu yıl da 9 bin civarında maden sahamızı denetlemeyi hedefliyoruz."diye konuştu.

Bakan Dönmez, geçen yıl kömür üretiminde 101,5 milyon ton ile rekor kırıldığını, ancak halen yaklaşık 30 milyon ton civarında kömürün ithal edildiğini ve bunun için yılda 4 milyar dolar civarında bedel ödendiğini hatırlattı. “Bu açığı kapatmamız lazım” diyen Dönmez, üretimi arttırmaya kararlı olduklarını ifade etti.