Bakan Dönmez, Türkiye'nin yeni enerji üssünü açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak için verecekleri müjdeli haberin Filyos'taki enerji yatırımlarıyla alakalı olduğunu açıkladı.

Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılan Bakan Dönmez, Filyos'un Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesi'yle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenecek."

"52 yerli kömür santralimiz faaliyetlerini sürdürüyor"

Bakan Dönmez, yerli kömürü enerji bağımsızlığı açısından kritik gördüklerini belirterek, son yıllarda yapılan yoğun çalışmalarla toplam kömür rezervinin artmaya devam ettiğini dile getirdi.

2016'da 45,5 milyon ton, 2017'de 87,9 milyon ton, 2018’de 101,5 milyon ton ve 2019'da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi yapıldığını kaydeden Dönmez, 2018'de de Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını anımsattı.

Dönmez, bu yıl sonu itibarıyla da 100 milyon ton seviyelerinin korunacağını vurgulayarak, toplam 20 milyar tonluk kömür rezervinin 1,5 milyar tonunu taş kömürünün oluşturduğunu söyledi.

Sektörün büyümesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için yüksek rezerv ve daha geniş alanlara yayılmış sahalarda üretim yapılması gerektiğine işaret eden Dönmez, şöyle devam etti: "Bugün 52 yerli kömür santralimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam 11 bin 350 megavat düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var ve toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 12'lik bir paya sahip. Kasım 2020 itibarıyla toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3'ünü yerli kömürden karşılıyoruz. 24 saatlik elektrik tüketimi olarak düşündüğümüzde ortalama 4,1 saati yani günlük elektrik tüketimimizin altıda birini yerli kömürden karşılıyoruz."

"Kömür işletmelerine 247 milyon lira ödeme yapıldı"

Dönmez, yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, son 5 yılda bu rakamın toplamda 360 milyon liraya yaklaştığı bilgisini verdi.

Madenler ve kömür üretiminin bazı çevreler tarafından muhalefet aracı olarak kullanıldığına dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırma gayreti sürekli olarak mesnetsiz, yalan ve yanlış bilgilerle baltalanmaya çalışılıyor. Enerji bağımsızlığı bizim için ne kadar önemliyse maden bağımsızlığımız da bir o kadar önemli. Kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Kömür artık daha çevreci kriterlerle üretiliyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor. Bizler 'milletimizin kaynaklarını her ne pahasına olursa olsun çıkaralım' anlayışına karşıyız. Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkaracağız. Çevrecilik adı altında kamu malına zarar veren, halkı kışkırtan, kökü dışarıda kendi içeride olan yapılar bize akıl vermeye kalkmasın. Ne hikmetse onların çevreciliği Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı söz konusu olunca ortaya çıkıyor. Milletimizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."