Bakan Dönmez’den doğalgaz fiyatı açıklaması: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'ye verdiği röportajda, enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel enerji krizine ilişkin, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim" ifadesini kullanan Bakan Dönmez, “Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin enerji arzı ilişkin Bakan Dönmez, “Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı. Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.” şeklinde konuştu.

"Doğalgaz fiyatında artış olacak mı?" soruna Bakan Dönmez, “Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz." yanıtını verdi.

Dönmez, konutta kullınılan elektrik fiyatlarına ilişkin ise "Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.” dedi.