Bakan Elvan: 2. çeyrekte yüzde 20'ler civarında büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep iş dünyası ile buluşma programında açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, yılın ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli, yüzde 20'ler civarında bir büyüme beklediklerini açıkladı.

Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceklerini aktaran Elvan, "Aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum" dedi.

Elvan, büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini paylaşarak, "Şubat yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı"

Bakan Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Yatırım için fiyat istikrarına vurgu yapan Elvan, "Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek" dedi.

"Sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var"

Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Elvan, "Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı" şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve kdv vergileri için matrah artırımı yapılabilecek."

Elvan, gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirler almaktan çekinmeyeceklerini de ekledi.