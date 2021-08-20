Bakan Elvan: 3 yeni KGF paketi başlatıyoruz

Kübra OĞURLU

Kocaeli İş Dünyası Buluşması Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla, KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatacaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen “Kocaeli İş Dünyası Buluşması Toplantısı”na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak; üretime, ihracata ve istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Lütfi Elvan, “Sağlıklı kararlar için; ekonomideki gelişmeleri yerinde gözlemlemenin, ihtiyaçları sahada tespit etmenin ve karşılıklı istişarelerde bulunmanın değerini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, ayrıcalıklı bir öneme sahip saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi, sonrasında da hayatın normale dönebilmesi ve yaraların sarılabilmesi için her neye ihtiyaç varsa tüm kaynaklarımızla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Programında üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını ifade eden Elvan, “Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz.

İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara, ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânını, ikincisi; imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini, üçüncüsü ise, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketini devreye alıyoruz. Bahsettiğim tüm bu paketler, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik amacını taşıyor.

Sanayicilerimizin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların farkındayız. Bu sorunun çözümüne yönelik hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Mesleki Eğitim Merkezlerine olan ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız. Sanayicinin yükünü hafifletmek için de, bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz” diye konuştu.

"Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz"

2021’in ikinci çeyreğinde; üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme beklendiğini kaydeden Elvan, “Aşılanma oranının daha da artmasıyla, başta turizm olmak üzere hizmetler sektöründe kademeli canlanma eğilimi devam ediyor. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede, salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İhracatta Temmuz ayı itibarıyla, ilk defa yıllık 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdık. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. 2021’de, güçlü ihracat performansımız, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.





"Borçlanma vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik"

Yılın ilk 7 ayında bütçe açığının, geçen yıla kıyasla yüzde 43,7 oranında azalıp 78 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Elvan, “Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt bile yok. Borçlanma konusunda da son derece dikkatli bir yaklaşım izliyoruz. Uyguladığımız borçlanma politikaları sayesinde, yurtiçinden döviz cinsi borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. 2021 yılında yurtiçinden yaptığımız döviz cinsi borçlanma, döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar. Borç yönetiminde bir diğer amacımız, maliyetleri de dikkate alarak borçlanmanın vadesini mümkün olduğu kadar uzatmak. İzlediğimiz yaklaşım sayesinde yurtiçinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler sayesinde faiz yükünü azaltarak, bütçede alan oluşturmak ve bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz” dedi.

"Kocaeli, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü"

Kocaeli’nin güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizin en dikkat çekici rol modellerinden biri olduğuna değinen Elvan, “Burada üretim çeşitliliği var. İnovasyon ve yüksek katma değer var. Gözü pek ve cesaretli girişimciler var. İşte tüm bu faktörlerin birleşmesi sayesinde Kocaeli, son 15 senede, Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. Bu büyümenin sürükleyici gücü ise yaklaşık 4 kata yakın artan ihracat hacmi oldu. Oluşturduğunuz eko-sistem, neredeyse mükemmele yakın işliyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma noktasında Kocaeli’nin başarısı pek çok ilimize ilham verecek nitelikte.

En yenilikçi fikirlerin Silikon Vadisinden değil, Kocaeli’ndeki Bilişim Vadisinden çıkmaması için hiçbir engel yok. Türkiye, üretim ve inovasyon kabiliyetleriyle rakipsiz bir Bölgesel Üs olabilir. Bunu başaracak vizyona, enerjiye ve altyapıya fazlasıyla sahibiz. Biz kamu tarafı olarak; reel sektörün önünü açacak, belirsizliği azaltacak ve karşılaşabileceğiniz pürüzleri giderecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Pandemide ihracatta kesinti yaşamadık

Son 10 yıllık istatistikî verilere göre Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13 olduğunu söyleyen Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizde 35 liman – iskelede elleçlenen yük miktarı 76,5 milyon ton. Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan İzmit Körfezi etrafında konuşlanması firmalarımıza lojistik anlamda önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Pandemi sürecinde demiryolu bağlantılarına ve limanlara yakınlığın önem arz ettiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu, “Bu süreçte çok fazla kesinti yaşamadan ihracatımızı sürdürdük. AB ile hızlı demiryolu ağları ile bağlanmamız çok önemli. Zira daha da büyümesini beklediğimiz ticaretimizin tırlarla yapılması sürdürülebilir değil. Bu arada ilimizde Köseköy demiryolu lojistik merkezinde önemli bir yatırım başladı. Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerdeki KDV muafiyetinin bu kuru yük limanları olan demiryolu lojistik merkezlerinde de uygulanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Kocaeli’nin ilk 7 aylık dönemde 19 milyar 662 milyon dolar ihracat, 35 milyar 535 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiğini bildiren Zeytinoğlu, “Kurumlar tarafından açıklanan resmi veriler, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için ilimizin potansiyelini tam olarak yansıtmıyor. İlimiz, pandemiye rağmen 2020 yılında 90 milyar 447 milyon TL vergi ödemiştir. 70 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başına ödediğimiz vergi geliri 45 bin 286 TL. İlimizde üretim yapıp da, vergilerini İstanbul’da veren 600’e yakın firmamızın karı, İlimiz merkezli 2500 firmanın karının neredeyse iki katı. İhracat rakamları başta olmak üzere resmi verilerin firmaların üretim yaptıkları illere yazılmasının ve vergilerin üretim yaptıkları ilde verilmesinin çok değerli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.